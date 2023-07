Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Jarosław Kaczyński planował złamać konstytucję Podpisaną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego umowę z koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy można porównać do umów dotyczących podziału łupów przez korsarzy.

W umowie dokładnie określono, kto jaką funkcję w rządzie będzie pełnił z ramienia koalicjanta, ilu kandydatów w regionach wskaże na wicewojewodów dana partia, a nawet kto obejmie funkcje przewodniczących komisji sejmowych. Koalicjanci ustalili również podział subwencji partyjnych – Solidarna Polska i Porozumienie miały otrzymywać co roku po 1,5 mln zł.

Watchdog Polska zapowiedziała, że wystąpi ponownie na drogę sądową przeciwko PiS i Solidarnej Polsce o ujawnienie drugiej umowy koalicyjnej. Według informacji „Rzeczpospolitej” we wrześniu 2020 r. koalicjanci podpisali nie umowę, ale aneks do niej. Dlatego Porozumienie odpowiedziało, że nie podpisywało drugiej umowy koalicyjnej. Na jej podstawie Jarosław Gowin wrócił do rządu – został wicepremierem i objął funkcję ministra rozwoju. Funkcję tę pełnił tylko do sierpnia 2021 r.