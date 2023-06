Referendum ws. migrantów? Kosiniak-Kamysz: Nietrafiony strzał prezesa Kaczyńskiego

O sprawę w piątek w Polsat News pytany był prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie ma zgody na obowiązkową relokację migrantów przez Polaków, nie ma zgody przez nas jako trzecią drogę, jako PSL, nie ma zgody przez większość środowisk politycznych, więc ja prezesowi Kaczyńskiemu od razu odpowiedziałem, że nie ma sensu robić referendum w sprawie, w której wynik jest w stu procentach znany - odparł.

Kosiniak-Kamysz: Nietrafiony pomysł Kaczyńskiego

Prezes PSL mówił, że Polacy nie zgadzają się na propozycję UE i że stanowi ona nieuczciwe traktowanie Polski przez Komisję Europejską i jest przejawem zamykania oczu na milion Ukraińców przyjętych do Polski jako uchodźcy wojenni. - Więc to referendum się odbyło, Polacy nie chcą i nie ma na to zgody i my to potwierdzamy w swoich wystąpieniach - dodał.

Czytaj więcej Polityka Relokacja migrantów w UE. Jarosław Kaczyński chce referendum. "Zorganizujemy je" - Ta sprawa musi być przedmiotem referendum i my to referendum zorganizujemy - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sejmowej debaty nad złożonym przez PiS projektem uchwały ws. propozycji unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził przy tym wątpliwość, czy referendum można połączyć z wyborami parlamentarnymi. - Może być takie zamieszanie, że nikt już z tego nic nie będzie wiedział - ocenił.

- Chodzi o to, żeby siać zamęt, żeby zogniskować na sprawie, w której wszyscy jednak są bardzo zgodni. Nie wiem, czy to jest trafiony strzał prezesa Kaczyńskiego - wydaje mi się, że nie - mówił prezes PSL.

Prezes PSL: Polska powinna dostać miliardy na Ukraińców

Kosiniak-Kamysz, minister pracy w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz przekonywał, że referendum jest potrzebne w sprawie potwierdzenia mandatu, gdy odpowiedź jest "niewiadoma". - A tutaj jest bardzo jasne stanowisko wszystkich formacji politycznych. Mechanizm obowiązkowy się nie sprawdził w UE i Unia się z niego wycofała. Teraz po wybuchu wojny na Ukrainie nieakceptowanie tego, ile Polska przyjęła (uchodźców - red.) jest nie do przyjęcia - powiedział poseł.