Japonia zakazuje seksu z 13-latkami. Ale jest wyjątek

Wymieniono w niej przypadki, w których ofiara jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jest zastraszona albo sprawca wykorzystuje swój status społeczny.

Przedstawiciel resortu sprawiedliwości powiedział we wcześniejszej rozmowie z AFP, że przepisy nie mają na celu "ułatwienia lub utrudnienia" zapadania wyroków skazujących w sprawie o gwałt, ale mają "uczynić wyroki sądów bardziej spójnymi".



Ustawa definiuje też nowe przestępstwo - osoby, które zastosują zastraszenie, uwiodą lub zaoferują pieniądze osobie poniżej 16 roku życia, by doprowadzić do spotkania w celach seksualnych, będą zagrożone karą do roku więzienia i grzywną w wysokości 500 tys. jenów (3,5 tys. dolarów).