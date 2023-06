Pierwsza niemiecka strategia bezpieczeństwa narodowego

Kluczowe znaczenie dla tożsamości Niemiec w sferze bezpieczeństwa ma zakotwiczenie w Unii Europejskiej i sojuszu transatlantyckim Olaf Scholz

W ogłoszonej strategii mowa jest o 2-proc. średniorocznych wydatkach na obronę, ale nie wiadomo, w jakim okresie. – W przyszłym roku budżet obronny wynoszący nieco ponad 50 mld euro zostanie wzmocniony 20 mld z funduszu specjalnego. Z niego też przeznaczone ma być ok. 30 mld na zakup F-35 oraz inne przedsięwzięcia – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Rafael Loss, ekspert ds. bezpieczeństwa z European Council on Foreign Relations (ECFR).

Nie wyklucza, że po wyczerpaniu funduszu niemieckie wydatki na obronę spadną. Co do realizacji niektórych zapisów strategii sceptycznie odnosi się Wolfgang Ischinger, były szef monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. – Co innego uchwalenie dokumentu, a co innego jego realizacja – powiedział w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk.

– Dokument jest wyrazem nowej wrażliwości geopolitycznej Niemiec w obliczu zmian na świecie. Podstawą niemieckiej polityki bezpieczeństwa są nadal działania w UE i NATO, także w kontekście transatlantyckim. Niemcy chcą jednak również w większym stopniu współpracować z innymi podmiotami i partnerami na świecie, aby przeciwdziałać tendencjom autokratycznym – ocenia dla „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang z berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Zwraca uwagę na różnice w traktowaniu zmian klimatycznych i migracji przez Niemcy i państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę.

Jego zdaniem Waszyngtonowi nie spodoba się ambiwalentny stosunek Berlina do Chin. W strategii zapisano, że Chiny są partnerem, konkurentem i systemowym rywalem. Jest to jedyne odniesienie do Chin. Dla porównania o NATO jest w dokumencie mowa 17 razy, o USA – 49 , a o UE – 67. Rosja, określana jako „największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim w dającej się przewidzieć przyszłości” występuje w 6 kontekstach.