Sondaż: Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło po marszu 4 czerwca. Kosztem PSL i Hołowni

Były rzecznik Berlusconiego: Połowa Włochów go nie znosiła, ale mu zazdrościli

Miał cechy, które niezwykle cenią – był bogaty, ważny w świecie piłki nożnej, a do tego bardzo rodzinny. To jakość, która Włochom się podoba - mówi Jas Gawronski, włoski polityk i dziennikarz polskiego pochodzenia, były poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, a przez pewien czas rzecznik Berlusconiego.