Dotychczas władze w Kijowie unikały bezpośrednich kontaktów z biurem przebywającej na Litwie liderki wolnej Białorusi. Pojawiały się nawet przecieki medialne, że Ukraińcy nie chcą drażnić dyktatora, by bezpośrednio nie dołączył do rosyjskiej agresji i nie wysłał swojego wojska nad Dniepr. Władze w Kijowie skupiały się głównie na pułku Kalinowskiego i innych białoruskich oddziałach walczących po stronie Ukrainy.

- Ukraina miała pewien wstrzemięźliwy stosunek do Cichanouskiej, w Kijowie nie widziano w niej głównego gracza na politycznej scenie Białorusi, tak jak widziano to w Polsce, na Litwie, innych krajach UE czy w USA. Ale teraz wygląda na to, że Łukaszenko rzeczywiście jest chory i sytuacja może się potoczyć różnie. Pojawiają się spekulacje, że miał operację serce. Nie wiemy, co będzie dalej, ale musimy się przygotować – mówi „Rzeczpospolitej” Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog.

– Myślę, że to nawiązanie znajomości w Akwizgranie pomiędzy Zełenskim i Cichanouską jest powodem do aktywizacji kontaktów Ukrainy z tą częścią białoruskiej opozycji demokratycznej. Myślę, że dzisiaj nie tylko Ukraina, ale i cały Zachód powinien wspólnymi siłami dążyć do zjednoczenia wszystkich przeciwników Łukaszenki, całej opozycji. Bo to środowisko jest podzielone, są różne konkurujące ze sobą siły. Trzeba ich łączyć – dodaje.

Jak twierdzi, gdyby jutro zabrakło dyktatora, białoruska opozycja demokratyczna nie będzie miała dużo czasu, by odmienić bieg historii Białorusi. – Tam już trwa walka wewnętrzna. Jedni stawiają na premiera Białorusi Ramana Hałouczankę, związanego ze starszym synem Łukaszenki Wiktaram. Są też siły, które stawiają na Kaczanawą. Rosja bez wątpienia będzie miała wpływ na te procesy. Ale nie lekceważyłbym też roli Chin, gdyż Pekin zbyt dużo zainwestował na Białorusi. Pekin wytyczy swoje „czerwone linie” Rosjanom i niewykluczone, że już prowadzi potajemne rozmowy z przedstawicielami białoruskiego reżimu – mówi ukraiński analityk.