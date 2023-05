Łukaszenko zaniemówił. Czy zastąpiłby go starszy syn?

Znany białoruski analityk Paweł Usow twierdzi jednak, że Wiktar Łukaszenko w przypadku odejścia z urzędu ojca, powalczy o władzę w kraju. - Najważniejszą rolę odgrywałaby łukaszenkowska Rada Bezpieczeństwa (członkiem której jest Wiktar Łukaszenko-red.) na czele z Wolfowiczem (Aleksander Wolfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa-red.). Ta grupa stworzy kolektywny organ zarządzana na pewien okres. Możliwe, że nawet wybory nie będą rozpisane, bo to niebezpiecznie – pisze Usow na swoim profilu na Facebooku. - Faworytów brak. Nie wiadomo, czy grupa zgodzi się na to, by władzę przekazać Wiktorowi Łukaszence (jeżeli tego wcześniej nie ustalono). […] Prawdopodobnie grupa Wiktara będzie dążyła do tego, by władza pozostała w jego rękach. Możliwe, że mają już pewien scenariusz – twierdzi analityk.