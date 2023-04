Kto może, ten ucieka z Sudanu

To potrwa

Z Moskwą wcześniej współpracowali obaj generałowie. Po obaleniu Baszira wojskowi pod wodzą Burhana, nie informując cywilnej części Rady Suwerennej, zgodzili się na budowę rosyjskiej bazy w Porcie Sudan. Ale to Dagalo dopuścił Grupę Wagnera do interesu, z którego czerpie wielomilionowe zyski – kopalń złota na zachodzie kraju.

Burhan ma poparcie Egiptu, Dagalo – aktywnych w regionie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co jest o tyle ciekawe, że oba kraje w Libii wspierają wspomnianego Chalifę Haftara.

Dagalo wykorzystuje też media społecznościowe, by pokazać, że to on, a nie Burhan, myśli o przyszłości Sudanu i kontaktuje się ze światem. Od soboty do poniedziałku informował o rozmowach telefonicznych z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, szefami dyplomacji Francji Catherine Collonną, Włoch Antonio Tajanim oraz unijnym – Josepem Borrellem. Kilka dni wcześniej dyskutował z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem o, jak to przewrotnie określił, „łączącym nas” oddaniu dla „wolności, sprawiedliwości i demokracji”.

Obaj generałowie mieli natomiast rozmawiać telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. I usłyszeli od niego zaproszenie na negocjacje pokojowe do Ankary – tak twierdzi portal „Sudan Tribune”, redagowany w Europie przez sudańskich emigrantów. Czy turecka mediacja wchodzi w grę? Według „Sudan Tribune” Burhan postawił warunek jakichkolwiek negocjacji: najpierw RSF musi opuścić stolicę. To wydaje się mało prawdopodobne. Z innych źródeł wynika natomiast, że Dagalo w ogóle nie zamierza się spotykać z Burhanem, choć dopuszcza spotkanie z przedstawicielem dowództwa armii, ale takim, którego sam uzna za odpowiedniego.

Wojna potrwa.