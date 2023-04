Armenia-Azerbejdżan: Komu bardziej opłaca się pokój

– Tak zwany klan karabachski z byłymi prezydentami Robertem Koczarianem i Serżem Sarkisjanem na czele ma cały czas wpływ na sytuację w Karabuchu, ale też zachował wpływy w strukturach siłowych i armii Armenii – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Górecki, były dyplomata i główny analityk OSW ds. Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. – Od upadku ZSRR Paszynian jest pierwszym przywódcą Armenii, który w żaden sposób nie jest związany z Górskim Karabachem. Nie wiemy, na ile dowódcy niższego szczebla są lojalni wobec Paszyniana, a na ile mają tam wpływy ludzie związani z klanem karabachskim. To może utrudniać premierowi Armenii prowadzenie negocjacji z Baku – dodaje Górecki.

Korytarz i co dalej

Na drodze do pokojowego porozumienia stoi nie tylko Górski Karabach. Zawarta w 2020 roku umowa, która zakończyła wojnę, zakłada utworzenie drogi, która prowadziłaby poprzez tzw. korytarz zangezurski. Dzięki temu powstałoby długo oczekiwane przez Baku połączenie lądowe z Turcją poprzez Nachiczewan. To ożywiłoby też współpracę gospodarczą Armenii z Turcją, z którą Erywań ostatnio poprawił relacje, otwierając po 30 latach przejście graniczne dla obywateli państw trzecich. Pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem nie ma jednak zgody co do tego, gdzie ta droga ma przebiegać.

– W Baku chcą, by przebiegała wzdłuż granicy ormiańsko-irańskiej oraz rzeki Araks. Armenia się boi, że w ten sposób zostanie odcięta od Iranu. Nie ma też zgody co do zasady ruchu po tej drodze. Nie wiadomo, czy ma być eksterytorialna czy podlegać kontroli służb armeńskich – mówi Górecki.

Wiele wskazuje na to, że w Erywaniu z porozumieniem się nie śpieszą. Zwłaszcza w sytuacji, gdy Rosja, która jest najważniejszym militarnym sojusznikiem Armenii, jest zajęta trwającą od ponad roku wojną nad Dnieprem. W ostatnim czasie Moskwa już wielokrotnie udowodniła, że nie stać jej na eskalację sytuacji na Zakaukaziu. Zwłoka z kolei nie opłaca się władzom w Baku, które chcą jak najlepiej wykorzystać triumfalne zwycięstwo sprzed ponad dwóch lat.

– Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której rozmowy będą się przeciągać, a Armenia będzie grała na zwłokę, aż siły azerbejdżańskie wkroczą i spróbują „przebić” sobie korytarz zangezurski, twierdząc, że będą budować drogę jako punkt rozejmu, który zakończył wojnę w 2020 roku. Nie wyobrażam sobie jednak stałej okupacji suwerennego terytorium Armenii czy zajęcia Erywania – twierdzi analityk OSW.

Paszynian wprost przyznaje, że może dojść do sytuacji, gdy Armenia podpisze z Azerbejdżanem porozumienie pokojowe, a następnego dnia wybuchnie nowa wojna. Apeluje więc do instytucji międzynarodowych, by pośredniczyły w tym procesie. – W Erywaniu chcą gwarancji bezpieczeństwa i temu sprzyja obecność obserwacyjnej misji unijnej. Gdyby wsparcie ze strony UE było mocniejsze, byłoby łatwiej Erywanowi podpisać to porozumienie – dodaje Górecki.