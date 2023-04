Czytaj więcej Polityka Reuters: Silvio Berlusconi na oddziale intensywnej terapii Silvio Berlusconi trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Mediolanie - podaje Reuters powołując się na swoje źródła.

W 2020 roku Berlusconi trafił do szpitala na niemal dwa tygodnie, w związku z ostrym przebiegiem COVID-19. O kłopotach ze zdrowiem związanych z przejściem koronawirusa, które sprawiły, że w tamtym okresie regularnie trafiał do szpitala, Berlusconi mówił, że "było to najgorsze doświadczenie jego życia".

W czerwcu 2016 roku Berlusconi przeszedł bardzo poważną operację serca. W styczniu 2021 roku trafił do szpitala kardiologicznego w związku z arytmią.

Berlusconi jest obecnie jednym z liderów koalicji rządzącej Włochami - jego Forza Italia wchodzi w skład bloku, który wygrał wybory parlamentarne we Włoszech i stworzył rząd premier Georgii Meloni.