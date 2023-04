Popularność Macrona we Francji gwałtownie spada w związku z forsowaniem niepopularnej reformy systemu emerytalnego, przewidującej podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Rząd Elisabeth Borne, wspierany przez Macrona, sięgnął w celu przeforsowania ustawy po artykuł 49.3 francuskiej konstytucji, która pozwala na ratyfikację ustawy bez głosowania, jeżeli większość posłów nie opowie się za obaleniem rządu. Wywołało to falę gwałtownych protestów w całej Francji.

Jak wynika z sondażu instytutu Elabe dla BFMTV w obecnej sytuacji, gdyby doszło do powtórki wyborów prezydenckich z 2022 roku, Marine Le Pen wygrałaby w I turze z Emmanuelem Macronem (23 proc.). Trzeci, z poparciem 18,5 proc., byłby lider skrajnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon.

Czytaj więcej Społeczeństwo Nie ma porozumienia z rządem. Francuzi znów będą strajkować W czwartek Francję czeka kolejny, ogólnokrajowy protest, po tym jak spotkanie między premier Elisabeth Borne a przedstawicielami związków zawodowych nie doprowadziło do wyjścia z impasu ws. reformy systemu emerytalnego w kraju.

W porównaniu do 2022 roku Le Pen zyskałaby w I turze 8 punktów procentowych. Z kolei Macron straciłby niemal pięć punktów procentowych.



W II turze wyborów prezydenckich Le Pen pokonałaby Macrona, uzyskując 55 proc. głosów, wobec 45 proc. dla obecnego prezydenta.

Macron w kolejnych wyborach nie będzie mógł ubiegać się o prezydenturę - obecna kadencja jest jego drugą i zgodnie z konstytucją ostatnią na stanowisku prezydenta Francji.



Sondaż przeprowadzono na grupie 1 808 wyborców w wieku 18 i więcej lat między 3 a 5 kwietnia. Margines błędu wynosi od 1,3 do 3,1 punktu proc.