Niedziela 9 kwietnia to w tym roku Wielkanoc. To oznacza, że już za dwa tygodnie polityka wejdzie w tryb znacznego spowolnienia. I nieco podobnie jak przed Bożym Narodzeniem zarówno PiS, jak i opozycja już teraz powoli rozważają, jak najlepiej wykorzystać pozostały czas na zbudowanie przesłania, które mogłoby być tematem przy wielkanocnym śniadaniu. Już teraz jest za to jasne, że kampania wyborcza – niezależnie od tego, w jakim czasie się będzie toczyć – będzie pełna emocji oraz szybko postępujących, niespodziewanych wydarzeń, które mają wpływ na tematy w debacie publicznej i bańkach elektoratów zarówno różnych partii opozycyjnych, jak i w ogólnej debacie publicznej. Z tego punktu widzenia „projektowanie” tematów na Wielkanoc czy Boże Narodzenie nastręcza dodatkowych trudności dla sztabów.

PiS i premier Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach przypominają i dokonują podsumowania zimy. I to ma być jeden z tematów na Wielkanoc – sytuacja na początku wiosny, po sezonie grzewczym. I polityczna linia podziału wokół tego. Odbyła się też specjalna konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, dotycząca właśnie podsumowania ostatnich miesięcy. Morawiecki mówił o programach rządu, ale też o opozycji. – Opozycja straszyła, że ludzie mieli zamarzać na ulicach, w swoich domach – mówił Morawiecki. A co z bieżącymi sprawami? – Chcemy kilka piętrzących się kwestii rozwiązać. Będą nowe działania i decyzje – mówi tajemniczo nasz informator z Klubu PiS.

W ostatnich dniach PiS po raz kolejny uderzyło też w PO i Donalda Tuska zarzutami o prowadzenie proniemieckiej polityki. Tak ma być zresztą do końca całej kampanii wyborczej. Bo nasi rozmówcy z PiS podkreślają, że będzie ona oparta ze strony Nowogrodzkiej na budowie maksymalnego kontrastu z polityką prowadzoną przez Platformę. Politycy PiS sygnalizują też, że dopiero po Wielkanocy do spotkań z wyborcami wróci prezes PiS Jarosław Kaczyński

Opozycja będzie kreowała własne tematy jeszcze przed Wielkanocą. Jednym z nich (podobnie jak przed Bożym Narodzeniem) będą bardzo wysokie ceny żywności i usług. Do cen i inflacji wielokrotnie powraca (ostatnio w środę na Śląsku, gdzie odwiedził targ) lider PO Donald Tusk. Ale to nie wszystko. Jak wynika z naszych informacji, w czwartek politycy PO wraz z sojusznikami składają podpisy pod obywatelskim projektem dotyczącym in vitro. To jeden z ważniejszych dla PO projektów w wiosennym sezonie politycznym. Podpisów ma być znacznie ponad 300 tysięcy. Projekt koordynuje Agnieszka Pomaska z PO. Platforma kontynuuje swoją akcję objazdu kraju, w tym dziesięciodniowy cykl spotkań na Śląsku. Kolejne województwa to m.in. opolskie i kujawsko-pomorskie. Donald Tusk zapowiedział, że jego partia pokaże wkrótce też nowe postulaty programowe, np. dotyczące walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Co do samej polityki, to wokół sejmowej opozycji cały czas trwa dyskusja o formacie startu do Sejmu. Co z potencjalną konsolidacją? Na horyzoncie jest przede wszystkim porozumienie polityczne między Polską 2050 a PSL-Koalicją Polską i zawarcie umowy dotyczącej startu w ramach jednej koalicji. Z naszych rozmów wynika, że nie jest wykluczone, iż do takiego porozumienia może dojść jeszcze przed Wielkanocą, nawet jeśli nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy, to być może uda się osiągnąć ramowe porozumienie w najważniejszych sprawach. To byłby wtedy jeden z nowych politycznych tematów na Wielkanoc. I sygnał do wyborców, zwłaszcza opozycji.

Co do szerszego porozumienia całej opozycji, to nikt z naszych rozmówców nie oczekuje, że dojdzie do niego w najbliższych tygodniach. W kwietniu też dojdzie najpewniej do kolejnych ustaleń w sprawie paktu senackiego. Tak nieoficjalnie deklarowali sygnatariusze tego porozumienia sprzed kilku tygodni.