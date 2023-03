Borne skorzystała w parlamencie z artykułu 49.3 konstytucji, by przeforsować podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym.

Artykuł 49.3 francuskiej konstytucji pozwala na ratyfikację ustawy bez głosowania, jeżeli większość posłów nie opowie się za obaleniem rządu. Borne sięgając po niego w przypadku ustawy reformującej francuski system emerytalny zasygnalizowała, że francuskiemu rządowi nie udało się zapewnić sobie większości w Zgromadzeniu Narodowym dla tej reformy.

Treść artykułu 49.3 francuskiej konstytucji Premier może, po obradach Rady Ministrów, postawić wobec Zgromadzenia Narodowego wniosek o wotum zaufania w związku z głosowaniem nad projektem ustawy finansowej lub ustawy o finansowaniu ubezpieczeń społecznych. W takim przypadku projekt uważa się za przyjęty, chyba że w ciągu 24 godzin po postawieniu kwestii zaufania, zostanie złożony wniosek o udzielenie wotum nieufności i zostanie on uchwalony w trybie, o którym mowa w ustępie poprzednim. Premier może ponadto zastosować tę procedurę w związku z innym rządowym lub parlamentarnym projektem ustawy raz w ciągu sesji

Badania opinii publicznej wskazują, że większość wyborców sprzeciwia się reformie emerytalnej. Przeciw są też związki zawodowe, które podkreślają, że są inne sposoby zbilansowania systemu emerytalnego - np. wyższe opodatkowanie najbogatszych. Związkowcy zapowiedzieli już protesty przeciwko reformie 23 marca.

Jednak już w nocy z czwartku na piątek w Paryżu i innych miastach Francji doszło do spontanicznych demonstracji przeciwników reformy. Przez całą noc we Francji zatrzymano ponad 300 uczestników demonstracji. 258 z nich zatrzymano w Paryżu.

Ok. 200 protestujących w piątek rano przez pewien czas blokowało ruch na obwodnicy Paryża.



W weekend albo, najpóźniej, w poniedziałek, do połowy ma zostać zmniejszona produkcja w jednej z największych w kraju rafinerii koncernu TotalEnergies, w Normandii. Może to doprowadzić do deficytu paliwa na stacjach we Francji.



Trwa też strajk pracowników służb oczyszczania miasta w Paryżu, gdzie tysiące ton śmieci walają się na ulicach.

W przyszły czwartek w strajku mają wziąć udział pracownicy transportu publicznego i nauczyciele. Niektóre związki zawodowe sugerują, że nauczyciele powinni zastrajkować na początku tygodnia, gdy uczniowie szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne.

Szef MSW Francji, Gérald Darmanin ostrzegł przed "chaosem spontanicznych ulicznych demonstracji".



W czasie protestu w Dijon spalono podobizny Macrona, Borne i innych ministrów rządu, co Darmanin potępił.



W czasie demonstracji w Paryżu policja użyła gazu i armatek wodnych, po tym jak demonstranci rozpalili ogień na środku Placu Zgody.

Aurore Bergé, napisała do szefa MSW z prośbą o zapewnienie ochrony tym parlamentarzystom, którzy obawiają się aktów przemocy wobec nich

Przewodnicząca parlamentarnej frakcji proprezydenckiej partii "Odrodzenie", Aurore Bergé, napisała do szefa MSW z prośbą o zapewnienie ochrony tym parlamentarzystom, którzy obawiają się aktów przemocy wobec nich. Jak dodała nie dopuszcza, że parlamentarzyści mogliby żyć w "strachu przed represjami". Szef MSW zapewnił, że policja będzie uwrażliwiona na wszelkie przejawy przemocy wobec parlamentarzystów.



W poniedziałek opozycja chce głosować wotum nieufności wobec rządu Borne.