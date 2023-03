Problemy zdrowotne Saakaszwilego zaczęły się jesienią 2021 r., kiedy rozpoczął strajk głodowy w proteście przeciwko zatrzymaniu go przez gruzińskie organy ścigania.

Czytaj więcej Świat Prezydent Gruzji krytykuje decyzję w sprawie Saakaszwilego, ale go nie ułaskawi Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili wydała oświadczenie, w którym stwierdził, że decyzja sądu w sprawie byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego dyskredytuje kraj, oddziela Gruzję od jej sojuszników i utrudnia spełnienie warunków dotyczących wstąpienia do Unii Europejskiej.

Po roku prawnicy Saakaszwilego ogłosili, że prawdopodobnie został otruty w więzieniu. Ukraina, Polska i inne kraje europejskie wielokrotnie wzywały rząd gruziński do umożliwienia Saakaszwilemu leczenia za granicą, ale ich prośby nie spotkały się ze zrozumieniem w Tbilisi.

Na początku lutego polski premier wyraził zaniepokojenie pogarszającym się stanem zdrowia Saakaszwilego, mówiąc, że „obawia się najgorszego”. Saakaszwili cierpiał na bóle kości, ryzyko niewydolności wielonarządowej i znacznie stracił na wadze.

Choć polskiemu zespołowi medycznemu przyznano dostęp do Saakaszwilego, nic nie wskazuje na to, by mógł on opuścić Gruzję na leczenie w Polsce. Jednak fakt, że zagraniczny zespół medyczny otrzymał pozwolenie na zbadanie Saakaszwilego, jest pozytywnym wydarzeniem, ponieważ może wskazywać na gotowość rządu gruzińskiego do uwzględnienie potrzeb medycznych.