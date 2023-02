O paradzie informują w czwartek północnokoreańskie media państwowe.



W paradzie uczestniczył przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, wraz ze swoją córką, która może być przygotowywana do roli następcy ojca na czele władz Korei Północnej. Wcześniej córka Kima pojawiła się wraz z nim i matką na bankiecie wydanym z okazji rocznicy utworzenia północnokoreańskiej armii.



Agencja KCNA, informując o paradzie pisze, że pokazane w jej trakcie pociski międzykontynentalne zademonstrowały "ogromne" możliwości Korei Północnej jeśli chodzi o potencjał atomowy. Ponadto na pardzie miały pojawić się "taktyczne jednostki jądrowe".

Zdjęcia opublikowane przez północnokoreańskie media państwowe pokazują 11 rakiet Hwasong-17, największych północnokoreańskich rakiet międzykontynentalnych, w zasięgu których mają pozostawać cele niemal na całym świecie. Rakiety te mogą być uzbrajane w głowice atomowe.



W 2022 roku Korea Północna przeprowadziła test rakiety Hwasong-17.

Stworzenie pocisku na paliwo stałe było jednym z celów Korei Północnej

Korea Północna rozwija swój program rakietowy i atomowy, pomimo sankcji nałożonych na ten kraj przez RB ONZ.



W czasie parady Korea Północna zademonstrowała też pocisk, który był prawdopodobnie prototypem lub makietą nowego pocisku międzykontynentalnego na paliwo stałe.



Większość największych pocisków międzykontynentalnych Korei Północnych to pociski na paliwo ciekłe, co oznacza, że muszą być napełnione paliwem w miejscu, z którego zostaną wystrzelone - co jest czasochłonnym procesem. Stworzenie pocisku na paliwo stałe było jednym z celów Korei Północnej - pozyskanie takiej broni sprawiłoby, że pociski z głowicami nuklearnymi byłyby - w przypadku konfliktu - trudniejsze do wykrycia i zniszczenia przed ich wystrzeleniem.



Nie jest jasne na jakim etapie prac nad pociskiem na paliwo stałe jest Korea Północna. Reuters podkreśla, że Pjongjang czasem prezentuje makiety nowych broni na paradach wojskowych.