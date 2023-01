Takich telefonów nie było za zbudowanego na niechęci do Netanjahu poprzedniego rządu, który przetrwał tylko półtora roku. Choć zaraz po inwazji, 5 marca, ówczesny premier Naftali Bennett odwiedził Władimira Putina.

Koalicja anty-Netanjahu z czasem przyłączyła się jednak do amerykańskiej i unijnej krytyki wobec agresji Kremla, ale nie wsparła sankcji wobec Rosji. Najbardziej chwaliła się wysłaniem szpitala polowego dla Ukraińców. Nie chciała natomiast dostarczyć im uzbrojenia.

Teraz izraelski MSZ, jak ujawnił dziennikarz Barak Ravid, nie zamierza publicznie potępiać Kremla.

Po co była rozmowa Cohena z Ławrowem? – Pokazuje, że chcemy mediować między Waszyngtonem a Moskwą w sprawie Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” politolog Efraim Inbar, szef konserwatywnego Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa.

I dodaje, że Izrael nie może dostarczyć Ukrainie broni antyrakietowej, bo sam jej potrzebuje do obrony: – Niech Kijów złoży zamówienie, ustawi się w kolejce, to może za dwa lata będzie to możliwe. Nie chcemy też denerwować Rosji, potrzebujemy jej pomocy w Syrii. Na dodatek taka nowoczesna broń mogłaby wpaść w ręce Rosjan, a potem trafić do Irańczyków. Nie powinniśmy się narażać na wyciek technologii.

Izrael jako najważniejsze, egzystencjalne zagrożenie uważa bowiem Iran. Czy jednak obserwowane ostatnio zbliżenie między Moskwą a Teheranem, zwłaszcza dostawy irańskich dronów używanych do ataków na ukraińskie miasta, nie powinno zniechęcić Izraelczyków do stawiania na Kreml? – Rozumiemy, że Rosjanie potrzebują dronów, nie używają ich przeciw nam, czyli możemy z tym żyć. Dostawy irańskich dronów nie wpływają na irański program atomowy, a on nas niepokoi. Jedyne, czego możemy oczekiwać od Rosji, to powściągliwości wobec sprzedaży broni dla Iranu, zwłaszcza systemów S-400 – dodaje prof. Inbar.

– Izrael nie chce wchodzić w konflikt z Putinem, dlatego że chce zachować z Rosją koordynację działań militarnych w Syrii. Chce koordynować to, co jest tu zwane „wojną między wojnami”, czyli akcje bombardowań i innych operacji przeciwko celom związanym z Iranem w Syrii – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Ronen Bergman, czołowy dziennikarz izraelski zajmujący się sprawami bezpieczeństwa i służb specjalnych, autor bestsellera „Powstań i zabij pierwszy”.

Cztery lata temu Bergman opowiadał mi, jak Netanjahu stworzył „kanał komunikacji z Putinem”, dzięki czemu miał pewność, że „rosyjscy żołnierze, piloci nie będą dotknięci przez izraelskie ostrzały [celów irańskich] w Syrii”. „Jest szyfrowana linia telefoniczna między podziemną centralą sił powietrznych pod Tel Awiwem i bazą Hmeimim w Syrii, gdzie mieści się dowództwo rosyjskie”.

W gabinecie Netanjahu znalazło się wielu radykalnych polityków, którzy mają plany uderzające w Palestyńczyków (np. aneksja Zachodniego Brzegu) czy środowisko LGBT oraz wspierające ortodoksyjnych Żydów. Przeraziło to liberalną opozycję oraz świeckich Izraelczyków, których 70 proc., jak pokazuje sondaż przytoczony w środę przez portal The Times of Israel, obawia się, że nie będą mogli utrzymać preferowanego przez nich stylu życia. Pod koniec grudnia Amerykański Komitet Żydów, witając powstanie nowego rządu Netanjahu, wyraził nadzieję, że „żydowskie i demokratyczne Państwo Izrael (…) będzie dążyć do spełnienia obietnicy równości dla wszystkich swoich obywateli, niezależnie od ich wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, oraz że będzie nadal dążyć do pokoju”.

To, że z pokojem może być problem, pokazała wtorkowa wizyta na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie Itamara Ben Gwira, fundamentalisty religijnego, wcześniej oskarżanego o wzniecanie nienawiści rasowej i wspieranie żydowskiej organizacji terrorystycznej. Nie tylko Arabowie uznali to za prowokację. Chiny wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zażądały w tej sprawie nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Przez przeszło 70 lat Izrael mądrze ukrywał swoje zamiary, teraz się już nie da Dawud Kuttab

Świat islamu podejrzewa, że Ben Gwir zamierza zmienić status Wzgórza Świątynnego, jednego z trzech najświętszych miejsc dla muzułmanów (chodzi przede wszystkim o znajdujący się tam meczet Al-Aksa). – Ta wizyta to deklaracja wojny wobec 1,5 mld muzułmanów. To próba zmiany stanu trwającego od 14 stuleci. Meczet Al-Aksa od ósmego wieku, z krótką przerwą w czasach krucjat, był pod kontrolą muzułmanów – mówi „Rzeczpospolitej” Dawud Kuttab, palestyński analityk i dziennikarz.

Jego zdaniem ten rząd (nazywa go zresztą rządem Netanjahu – Ben Gwira) „pokaże prawdziwą twarz Izraela”. – Przez przeszło 70 lat Izrael mądrze ukrywał swoje zamiary, teraz się już nie da. To nawet dobrze, bo mam nadzieję, że społeczność międzynarodowa zmieni podejście do Izraela, Zachód wspierał go finansowo, politycznie. Mówił o wspólnych wartościach. Już teraz niektóre kraje Zachodu nie wspominają o wspólnych wartościach z Izraelem – dodaje Kuttab.