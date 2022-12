Grupa posłów PiS 1 grudnia złożyła w Sejmie projekt ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Na posiedzeniu Sejmu we wtorek projekt skierowano do prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Na posiedzeniu komisji dwoje posłów złożyło wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Zarządzono głosowanie. Za odrzuceniem projektu było 20 posłów, przeciw zagłosowało 17, nikt nie wstrzymał się od głosu.

"Komisja weryfikacyjna idzie do kosza. Opozycja wygrywa głosowanie podczas komisji administracji" - napisał w mediach społecznościowych poseł Dariusz Klimczak (PSL), przeciwnik projektu. Zadowolenie z przebiegu głosowania wyraziła też Magdalena Sroka (Porozumienie).

Według zamierzeń wnioskodawców, których reprezentantem był Kazimierz Smoliński (PiS), komisja miałaby funkcjonować na zasadach podobnych jak tych w przypadku komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Komisja miała składać się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Pierwszy raport z prac komisji miał zostać zaprezentowany do 17 września 2023 r.