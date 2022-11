- Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro, który w mojej ocenie jest ministrem szkodliwym dla interesów obywateli i interesów Polski, odejdzie z rządu - stwierdził w rozmowie z Polsat News senator Krzysztof Kwiatkowski. - To osoba, która zdemolowała wymiar sprawiedliwości. To nie jest partner do poważnej rozmowy, żeby się zastanawiać, jak to porządkować - dodał.