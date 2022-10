Po rezygnacji Liz Truss, która po zaledwie 45 dniach złożyła dymisję ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii i przewodniczącej Partii Konserwatywnej, stając się tym samym najkrócej funkcjonującym szefem rządu w historii, torysów czekają kolejne wybory lidera partii.

Czytaj więcej Polityka Premier Wielkiej Brytanii Liz Truss rezygnuje Szefowa brytyjskiego rządu Liz Truss ogłosiła swoją rezygnację. Zaznaczyła, że pozostanie na stanowisku do czasu wybrania jej następcy.

Do walki o to stanowisko mogą przystąpić ci politycy, którzy otrzymają poparcie co najmniej 100 deputowanych ze swojej partii. Tak wysoki pułap głosów oznacza, że przy 357 konserwatywnych posłach rywali może być tylko trzech. Chętni muszą zebrać odpowiednią liczbę głosów do 14 w poniedziałek.



Jak dotąd swoją kandydaturę formalnie zgłosiła tylko liderka Izby Gmin Penny Mordaunt, która jednak jak dotąd zebrała tylko 23 głosy.

Najwięcej, bo 128 deputowanych, poparło Rishiego Sunaka.

Boris Johnson twierdzi, że także zdobył poparcie 100 deputowanych, co umożliwiłoby mu start w wyborach, jednak zwolennicy Sunaka mają wątpliwości co do liczby zwolenników Johnsona i wezwali byłego premiera do przedstawienia dowodów.

Sunak i Johnson rozmawiali dziś podczas, jak to określa BBC, "tajnego spotkania", ale nie wygłosili po nim żadnych wniosków ani ustaleń.



Do 14:00 w poniedziałek kandydaci mają ogłosić, że uzyskali poparcie 100 deputowanych, co kwalifikuje ich do kolejnego etapu wyścigu.

Następnie odbędzie się internetowe głosowanie członków Partii Konserwatywnej, a wynik zostanie ogłoszony w piątek.

Ale jeśli deputowani poprą tylko jednego kandydata, Wielka Brytania mieć nowego premiera do poniedziałku po południu.

Co prawda do tej pory największe poparcie zgromadził Sunak, ale sondaże wskazują, że faworytem w głosowaniu deputowanych jest Boris Johnson.