Prezes PiS rozpoczął swe wystąpienie od nawiązania do inauguracji nowego stadionu w Szczecinie. W sobotę na nowym obiekcie Pogoń Szczecin pokonała Lechię Gdańsk 2:1. - Wiem, że ten stadion by nie powstał i jeszcze nie powstałby przy tym ośrodek dla szkolenia dzieci i młodzieży bez interwencji, takiej najbardziej bezpośredniej, realnej, tzn. wsparcia finansowego naszego rządu - oświadczył Jarosław Kaczyński dodając, że mówi o kwocie 150 mln zł. - Wiem, że ten stadion kosztował znacznie więcej, bodajże 360 (mln zł), ale bez tego udziału by tego nie było - ocenił.

Jarosław Kaczyński mówił, że wcześniej w niedzielę w Stargardzie oglądał odnawianą kolegiatę. Oświadczył, że kościół - kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie - jest remontowany dzięki rządowi. - Mogłem przez chwilę popatrzeć na kolegiatę, potężny, wielki kościół, który jest odnawiany także dzięki naszym decyzjom, no bo decyzje lokalnych władz samorządowych, marszałka, były inne, a naprawdę warto, żeby ten wspaniały zabytek, najwyższy kościół ceglany gotycki w Polsce został odnowiony - podkreślił Kaczyński. - Po raz pierwszy po stu kilkunastu latach mamy do czynienia z tego rodzaju przedsięwzięciem - dodał.

Prezes PiS mówił, że wymienione przez niego inwestycje to "tylko przykłady", których w Polsce są "tysiące" i które "dotyczą w gruncie rzeczy każdej polskiej gminy".

Czytaj więcej Polityka Ogrzewanie szkół i nauka zdalna. Czarnek ostrzega przed zarządem komisarycznym Jeżeli samorządy będą celowo obniżać temperaturę w szkołach, by przejść na tryb zdalny, będziemy występować o zarząd komisaryczny - oświadczył szef MEiN Przemysław Czarnek, odpowiadając na wpis Rafała Trzaskowskiego, który apelował, by minister nie straszył, lecz zapewnił odpowiednie ceny energii dla szkół.

- Robimy to, co zapowiadaliśmy. Zebraliśmy potężne środki, ok. biliona złotych więcej dzięki w wielkiej mierze opanowaniu tego rabunku, który trwał pod poprzednimi rządami i rozpoczęliśmy i wielkie przedsięwzięcia społeczne - dzisiaj ta polityka społeczna to 80 mld rocznie - i wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno te małe (...), jak i te wielkie - mówił w Szczecinie Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wspomniał przy tym o Centralnym Porcie Komunikacyjnym oraz "ogromnych przedsięwzięciach" związanych z budową elektrowni wiatrowych na morzu. - I wiele innych (inwestycji - red.), choćby ta ostatnio otwarta, tzn. przekop przez Mierzeję Wiślaną - dodał.

- Trzy miliardy złotych - jak na takie państwo jak dzisiaj Polska, nie tak dużo, ale niezwykle ważne dla tej ziemi, a przede wszystkim niezwykle ważne dla Polski, bo to jest taka demonstracja naszej suwerenności - ocenił.



Czytaj więcej Polityka Kaczyński: Za chwilę będziemy drugą Japonią. Niemcy chcieli nas doić W 2015 roku jeszcze nietrudno było znaleźć w Polsce przykłady płacy godzinowej na poziomie 4-5 zł. A były nawet 3 zł, nawet 2 zł - mówił w czasie wystąpienia w Stargardzie Jarosław Kaczyński.

- Przecież to Rosjanie nie pozwalali na to, żeby ten przekop, który już dawno powinien być zrobiony, a który po raz pierwszy był planowany jeszcze za rządów Batorego, czyli w XVI wieku, przy końcu XVI wieku, został dokonany - oświadczył Kaczyński w Szczecinie.

Prezes PiS mówił, odnosząc się do inwestycji, że "jest tego naprawdę dużo". Zaznaczył przy tym, że sytuacja jest "szczególna". - Mamy kilka kryzysów na raz - powiedział, wymieniając w tym kontekście wojnę Rosji z Ukrainą, "kryzys światowy, który bardzo szybko w tej chwili przyspiesza" oraz kryzys odnoszący się do "kwestii codziennego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa przed chłodem, przed straszliwie wysokimi cenami energii, bezpieczeństwa, które dotyczy naszej egzystencji, naszego trwania".