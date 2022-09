Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 203 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Premier Ukrainy zapowiada inflację w kraju na poziomie 30 proc.

- W dalszym ciągu będziemy nalegać na jego rezygnację - powiedział CNN Nikita Juferew. W rozmowie z amerykańską stacją wyjaśnił, że robi to dla swoich dzieci, by mogły one wygłaszać swoją opinie na demonstracjach i protestach.

- Nie chcę, aby obawiały się reakcji ze strony służb - mówi deputowany.

Po otrzymaniu wsparcia od niektórych osób, Juferew powiedział, że wierzy, iż opinia publiczna zmienia się od czasu ogłoszenia przez Putina inwazji na Ukrainę.

Oprócz zaoferowania zapłaty grzywien i opłat prawnych, inna osoba zaoferowała, że kupi mu bilet, aby przenieść swoją rodzinę do Meksyku, gdzie mógłby czuć się bezpiecznie.

- Oczywiście, to wszystko jest anegdotyczne. Odmówiliśmy, ale to pokazuje, jak duże wsparcie otrzymujemy i jak nasze pomysły są akceptowane przez rosyjskie społeczeństwo - powiedział.

Do poniedziałku co najmniej 47 miejskich deputowanych podpisało petycję z żądaniem rezygnacji Putina.