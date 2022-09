W sondażu przeprowadzonym między 8 sierpnia a 6 września, na grupie 2 132 respondentów (margines błędu wynosi 1,8 punktu proc.), SDP uzyskała 19,4 proc. wskazań, o 0,9 punktu proc. mniej niż przed miesiącem.

Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Partia Koalicji Narodowej, z poparciem 24,2 proc. (wzrost o 0,8 punktu proc.). Trzecie miejsce zajmuje nacjonalistyczna Partia Finów, popierana przez 16,2 proc. ankietowanych (wzrost o 0,1 punktu proc.).



Jak pisze Yle na poparciu dla SDP nie odbiła się afera związana z publikacją w mediach społecznościowych nagrań z tańczącą i bawiącą się z przyjaciółmi premier Marin oraz zdjęć wykonanych przez jej przyjaciół w rezydencji premiera.

W połowie sierpnia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać jak premier tańczy i śpiewa w czasie zabawy z przyjaciółmi. Marin przyznała, że w czasie zabawy spożywała alkohol, ale nie zażywała narkotyków. Aby przeciąć spekulacje w tej sprawie poddała się testowi na obecność narkotyków, który dał wynik negatywny.

Tuomo Turja, dyrektor ds. badań w ośrodku badania opinii Taloustutkimus, który przeprowadził sondaż dla Yle twierdzi, że sprawa nagrań z premier Marin i zdjęć jej przyjaciół z rezydencji premier, nie wpłynęła na poparcie dla SDP.

Poparcie dla SDP nadal opiera się głównie na osobach w wieku 50 lat i więcej Tuomo Turja, dyrektor ds. badań w ośrodku badania opinii Taloustutkimus

- Najlepszym tygodniem pomiarów, jeśli chodzi o poparcie dla SDP, był ten po publikacji pierwszej informacji o nagraniu z udziałem premier. To sugeruje, że nie miało ono zbyt dużego efektu na notowania - mówi Turja. Wskazuje on jednak również na to, że największy spadek poparcia dla SDP zanotowano wśród osób w wieku 50-64 lata, co mogłoby wskazywać na pewien związek z kontrowersjami wokół tego, jak Marin spędza wolny czas.



- Jednakże to nie zmieniło struktury poparcia. Poparcie dla partii nadal opiera się głównie na osobach w wieku 50 lat i więcej. Gdyby starsi ludzie odwrócili się od SDP w związku ze skandalem, takie stwierdzenie nie byłoby prawdziwe - ocenia Turja.



Również poparcie emerytów dla SDP utrzymuje się na stabilnym poziomie.



