Służby prasowe kalifornijskiej bazy Vandenberg Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych poinformowały, że poprzedniej nocy doszło do nieudanego wystrzelenia rakiety nośnej Minotaur II+, która eksplodowała chwilę po starcie. Miała to być próba nowego typu niezależnie naprowadzanej głowicy Mk21A, przeznaczonej do nowej generacji amerykańskich strategicznych pocisków balistycznych.