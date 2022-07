Komitet ustawodawczy Partii Konserwatywnej w przyszłym tygodniu konkursu w przyszłym tygodniu określi dokładne zasady i harmonogram wyborów, po tym jak Johnson został zmuszony do rezygnacji przez własną partię. Wielu polityków naciska na przyspieszenie procesu.

W sobotę sekretarz ds. transportu Grant Shapps, minister finansów Nadhim Zahawi oraz byli ministrowie Jeremy Hunt i Sajid Javid dołączyli do listy osób, które oficjalnie zadeklarowały że wysuwają swoje kandydatury do przywództwa. Johnsona zastąpić chce co najmniej osiem osób.

"The Mail on Sunday" poinformował, że minister spraw zagranicznych Liz Truss rozpocznie swoją kampanię w poniedziałek z obietnicą obniżenia podatków i rozwiązania kryzysu kosztów utrzymania, podczas gdy jeden z jej głównych rywali do roli, sekretarz obrony Ben Wallace, wykluczy swój start.

Kilku innych kandydatów również obiecało cięcia podatkowe, co stawia ich w opozycji do faworyta bukmacherów, byłego ministra finansów Rishi Sunaka, którego budżet w zeszłym roku postawił Wielką Brytanię na drodze do największego obciążenia podatkowego od lat 50.

- Mój cel jest prosty: zapewnić możliwości, które zostały przyznane mojemu pokoleniu, wszystkim Brytyjczykom, kimkolwiek jesteście i skądkolwiek pochodzicie. Uspokoić statek i ustabilizować gospodarkę - cytowała Sky News wypowiedź Zahawiego, który we wtorek został mianowany przez Johnsona ministrem finansów po rezygnacji Sunaka.

Shapps powiedział "Sunday Times", że wyklucza przeprowadzenie wyborów krajowych, jeśli się uda, ale będzie tworzyć budżet awaryjny w ciągu pierwszych 100 dni, który zmniejszyłyby podatki dla najuboższych i zapewni wsparcie państwa dla firm z wysokim poziomem zużycia energii.

Hunt, były sekretarz spraw zagranicznych i minister zdrowia, który przegrał z Johnsonem w wyścigu o przywództwo w 2019 roku, i Javid, były minister finansów, obaj powiedzieli, że jako lider obniżą podatek od przedsiębiorstw do 15 proc..

Javid, którego rezygnacja jako ministra zdrowia we wtorek pomogła zbudować presję przeciwko Johnsonowi, aby odszedł, powiedział również, że odwróci wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, który miał miejsce w kwietniu.

- Nie możemy sobie pozwolić na brak cięć podatkowych" - powiedział Javid.

W serii głosowań zostanie wyłonionych dwóch kandydatów, którzy zmierzą się w głosowaniu korespondencyjnym szerszego grona członków Partii Konserwatywnej.

Wallace, który zyskał na popularności dzięki swojemu działaniu w sprawie kryzysu na Ukrainie i był uważany za jednego z faworytów, w sobotę poinformował, że nie zamierza ubiegać się o fotel premiera.

"To nie był łatwy wybór, ale skupiam się na mojej obecnej pracy i utrzymaniu bezpieczeństwa tego wspaniałego kraju" - napisał na Twitterze.