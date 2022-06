Na konferencji prasowej prokurator generalny mówił, że Solidarna Polska "konsekwentnie" krytykowała unijną politykę energetyczną. - Byliśmy jedynym środowiskiem politycznym jako Solidarna polska, tak w rządzie, jak i de facto w parlamencie, które konsekwentnie pokazywało ogromne zagrożenia dla naszego kraju wynikające z lansowanej przez Brukselę nowej wizji energetycznej Unii Europejskiej, które sprowadzało się w przypadku Polski do odrzucenia węgla jako bezpiecznego źródła energii - oświadczył Zbigniew Ziobro.

- Rozwój wydarzeń na świecie bardzo szybko pokazał, że mieliśmy rację, że nasze obawy i diagnozy, jakie stawialiśmy, potwierdziły się i sprawdzają się szybciej niż nawet sądziliśmy - dodał.

Lider Solidarnej Polski powiedział, że na wtorkowym posiedzeniu rządu w imieniu kierowanej przez siebie partii ponowił wniosek SP "aby zaangażować wszystkie możliwe siły, by ten kryzys, który jest na horyzoncie, można było od Polski odsunąć, a w każdym razie zmniejszyć jego skalę".

- Tak więc złożony wniosek zarówno o tę debatę, jak i o powołanie ewentualnie specjalnego pełnomocnika do spraw wielkich inwestycji węglowych, rozwoju polskiej energetyki węglowej spotkał się z tego rodzaju odpowiedzią ze strony pana premiera (Mateusza Morawieckiego - red.), że w przyszłym tygodniu na specjalnym spotkaniu rząd poświęci tylko temu tematowi uwagę i będzie nad sprawą debatować - przekazał Ziobro.

- Wszyscy sądzę zgadzamy się, że sytuacja jest bardzo poważna, że istnieje realne niebezpieczeństwo eskalowania kryzysu energetycznego ze strony (prezydenta Rosji Władimira - red.) Putina, ze strony Rosji, na przestrzeni najbliższych miesięcy, zwłaszcza tych związanych z nadchodzącą jesienią i zimą, czyli okresem grzewczym, jakże ważnym strategicznie dla bezpieczeństwa Polaków - mówił.

Minister sprawiedliwości kontynuował, że wiąże się to "nie tylko z groźbą radykalnych wzrostów cen energii w Polsce, ale też z ryzykiem braku dostaw energii". Wspomniał, że przedstawiciel niemieckiego rządu i partii Zielonych wzywa do rozpoczęcia reglamentacji i ograniczenia zużycia gazu.

- Jeżeli Niemcy - i to przedstawiciel partii Zielonych - decydują się na uruchomienie kopalni węgla kamiennego, węgla brunatnego przede wszystkim w przypadku Niemiec i elektrowni węglowych, jeżeli w ślad za nimi idą Austriacy, a nawet Holendrzy, to jest to najlepszy dowód powagi sytuacji, jaka jest diagnozowana w wielu ośrodkach europejskich w związku z rozwijającą się sytuacją - ocenił Zbigniew Ziobro.

- Kryzys patrzy wprost w oczy wszystkim państwom europejskim i jest on rezultatem z jednej strony działań Putina (...), ale z drugiej strony niestety polityki bezmyślnej, nieprzemyślanej, szalonej polityki UE, polityki klimatyczno-energetycznej, która uzależniała całą Unię Europejską od rosyjskiego gazu poprzez Nord Stream 1, Nord Stream 2 i odrzucała węgiel jako źródło pozyskania energii w sytuacji, kiedy w wielu państwach jest to jedyna bezpieczna gwarancja przetrwania zwłaszcza okresu jesienno-zimowego w sposób, który gwarantuje niewysokie stosunkowo koszty energii oraz który gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne dla państw, gospodarek jak i dla indywidualnych gospodarstw domowych - mówił prezes Solidarnej Polski.