„Debata Tusk kontra Kaczyński 15 lat później” – to nowy klip internetowy, który w ostatni wtorek opublikował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Klip zawiera liczne archiwalne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego ale to był jednocześnie debiut Tuska na platformie społecznościowej TikTok. Aktualnie były premier ma blisko 3 tys. obserwujących na na TikToku, z którego korzystają przede wszystkim młodzi ludzie (chociaż nie tylko).

TikTok opiera się na publikowaniu krótkich klipów wideo. Obecnie ograniczenie wynosi dziesięć minuty, wcześniej wynosiło 3 minuty, a początkowo 60 sekund. To aplikacja, która w ostatnich miesiącach zdobywa błyskawicznie popularność. I jest coraz poważniej brana pod uwagę nie tylko w kampaniach komercyjnych, ale również przez polityków. – Pojawienie się lidera PO w tak nowoczesnym medium dowodzi, że Donald Tusk chce walczyć o przyciągnięcie młodego elektoratu, a ponieważ ma poczucie humoru, co udowodnił już wiele razy w innych mediach społecznościowych, TikTok wydaje się dla niego świetnym narzędziem komunikacji – mówi nam Anna Szybist, specjalistka ds. social media. – Jeśli jego zespół będzie dobrze śledził trendy, ma szansę na skuteczne dotarcie do dużej grupy odbiorców – dodaje Szybist.

TikTok w Polsce jest „do wzięcia”, jeśli chodzi o tematy stricte polityczne

Najpopularniejszym polskim politykiem na TikToku jest Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy, który ma ponad 500 tys. obserwujących. Na TikToku jest też m.in. Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy (blisko 75 tys. obserwujących), Tomasz Trela z Lewicy (z 33 tys. obserwujących) czy Sławomir Mentzen z Konfederacji (118 tys. obserwujących). Są też oficjalne profile miast, jak Gdańsk czy partii - np. AgroUnia ma ponad 26 tysięcy śledzących.

W 2021 TikTok szacował, że w samej tylko Europie korzysta z niego 100 mln osób.

Jaka jest jego specyfika? – TikTok wyróżnia profil użytkowników. To młode medium, korzysta z niego głównie grupa 18–34. I to około dwóch trzecich użytkowników TikToka – mówi nam Mateusz Sabat, szef agencji Big Data 4 Leaders. – Pozostali użytkownicy to osoby poniżej 18 roku życia, starsi stanowią ułamek użytkowników. Po drugie, do tej pory na TikToku nie były silnie obecne tematy polityczne. To przestrzeń, która jest „do wzięcia” przez polityków. Trzecia rzecz – na TikToku dominuje treść, a nie relacje.

W innych mediach społecznościowych nawiązujemy relacje ze swoimi znajomymi lub osobami publicznymi. Tutaj dominuje treść, śledzi się bardziej atrakcyjne treści, niż buduje się relacje. W kontekście polityki trzeba mieć więc na TikToka konkretny pomysł. Myślę, że dziś spokojnie możemy mówić o 2 mln użytkowników TikToka w Polsce, a to oznacza, że masa krytyczna została przekroczona i politycy zaczną z niego korzystać – dodaje Sabat.

Pojawienie się Tuska na TikToku politycy koalicji rządzącej widzą na swój sposób. – Przewodniczący Platformy raczej chce walczyć o elektorat ze swoimi kolegami po stronie opozycji, jak Szymon Hołownia – mówił we wtorek na antenie Polsat News Adam Bielan.