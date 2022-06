Tzw. kamienie milowe zapisane w KPO zobowiązują Polskę m.in. do podwyższenia do 2024 r. opłaty rejestracyjnej dla samochodów spalinowych, wprowadzenia do 2026 r. nowego podatku dla właścicieli pojazdów spalinowych oraz ustanowienia do 2025 r. w największych miastach stref wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych. Wypełnienie "kamieni milowych" to warunek otrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy. To, że polskie władze zobowiązały się do wprowadzenia tych przepisów w ramach Krajowego Planu Odbudowy potwierdził w czwartek w Radiu Plus szef Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Łukasz Schreiber. Mówił przy tym, że "to wszystko zostałoby narzucone czy wprowadzone tak czy inaczej".

Reklama

Jakimi kosztami w związku z nowym podatkiem i wyższą opłatą zostaną obciążeni właściciele pojazdów spalinowych? O sprawę pytany w Radiu Plus był w piątek wiceminister finansów Artur Soboń. - Program w postaci tzw. kamieni milowych to są założenia albo reform, albo inwestycji. W sumie to jest ponad sto kamieni milowych. One mają charakter programowy, wpisują się w politykę europejską. Poszczególne państwa deklarowały te obszary, także w zakresie polityki klimatycznej, bo to jest w ogóle klucz i inwestycyjny, i reform - zielona transformacja - odparł.

Czytaj więcej Polityka KPO. Nowy podatek od aut spalinowych. Minister: To zostałoby narzucone tak czy inaczej W Polsce wprowadzony zostanie nowy podatek od pojazdów spalinowych i wyższa opłata za rejestrację takich aut - wynika z tzw. kamieni milowych zapisanych w KPO. Minister Łukasz Schreiber ocenił, że "to wszystko zostałoby narzucone tak czy inaczej". - Tak samo jak pakiet mobilności - nigdzie się na niego nie godziliśmy, a i tak PE we współpracy z KE to przepchnął - powiedział w Radiu Plus szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

"Różnicowanie opłat" dla różnych typów pojazdów

- Stąd też z jednej strony zachęty do zmiany naszych nawyków, duże wsparcie np. dla niskoemisyjnego transportu publicznego, strefy niskoemisyjne w miastach i generalnie zielona transformacja. Są też oczywiście te założenia polityki klimatycznej, które różnicują opłaty dla samochodów spalinowych i nowocześniejszych - oświadczył członek rządu Mateusza Morawieckiego.

Minister został zapytany o konkrety. - Tu nie ma konkretów. Tu jest wypełnianie polityki europejskiej - oczywiście będziemy w kraju decydować sami, jak ją w praktyce wypełnić - odparł.

Reklama

Chcemy wspierać transformację także jeśli chodzi o przechodzenie z ropy i produktów z ropy na rzecz innych źródeł zasilania, także jeśli chodzi o pojazdy. Wiceminister finansów Artur Soboń

Dopytywany, czy w związku z tym opłata może wzrosnąć o 10 groszy, a nowy podatek od pojazdów spalinowych może wynosić 5 złotych rocznie, i Komisja Europejska uzna to za realizację "kamieni milowych", Artur Soboń odpowiedział: - Na pewno będziemy o tym decydować w Polsce, a nie na forum europejskim, bo to jest kwestia polityki Polski.

"Chcemy wspierać przechodzenie na rzecz innych źródeł zasilania"

Wiceminister finansów przekonywał, że sposób realizacji omawianych rozwiązań to kwestia polityki Polski. - Mamy swoją specyfikę, swoje tempo transformacji energetycznej, ale co do zasady oczywiście chcemy wspierać transformację także jeśli chodzi o przechodzenie z ropy i produktów z ropy na rzecz innych źródeł zasilania, także jeśli chodzi o pojazdy, więc to się wpisuje w politykę polską, jest częścią szerszej polityki europejskiej - mówił.

Czytaj więcej Polityka Bosak: Za polityką rządu PiS stoi kalkulacja na korzyść Ukrainy, nie Polaków - Rząd PiS nie pomaga, tylko niszczy gospodarkę - ocenił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, komentując rekordową inflację i gwałtowny wzrost cen węgla. W rozmowie z Radiem Plus mówił, że za polityką gospodarczą rządu Morawieckiego stoi kalkulacja polityczna "dawania gestów" na forum europejskim. - Nie jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, żeby w gestach przelicytowywać Niemców czy Szwajcarów - przekonywał.

Autopromocja Klimat.rp.pl Pogłębiona wiedza

o zmianach klimatu SPRAWDŹ

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska może otrzymać 23 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczki. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że pierwszy przelew z KPO może przyjść we wrześniu. Komisja Europejska, która po roku zaakceptowała polski KPO zastrzegła, że zanim Polska otrzyma jakąkolwiek wypłatę w ramach Funduszu Odbudowy, będzie musiała wykazać, że "kamienie milowe" zostały osiągnięte. Artur Soboń powiedział, że jeśli chodzi o KPO, to w tym roku do wydania będzie od kilku do 12 miliardów złotych. - Prefinansowanie uruchomimy na 4,5 mld zł z PFR - zadeklarował.