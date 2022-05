Współpracownicy premiera Mateusza Morawieckiego poszukują kandydata na wiceministra finansów, który zająłby się zarządzaniem długiem. Jego rolą byłoby finansowanie deficytu oraz zachęcanie inwestorów zagranicznych do pożyczania rządowi. Ma ruszyć natychmiast w świat, do Azji czy Stanów Zjednoczonych i nakłaniać tamtejszych inwestorów do kupowania obligacji skarbowych – pisze Business Insider Polska.