- Jestem z narodem ukraińskim, popieram wszystkie sankcje nałożone na Rosję poza embargiem na gaz i ropę, bo to będzie nieskuteczne - zapewnia Marine Le Pen.

- Oczywiście, bo jest pani dłużnikiem Putina, to bank z nim związany panią kredytuje - odpowiada Macron.

- Bo żaden bank francuski nie chciał mi udzielić kredytów.

- To dlaczego inni kandydaci o podobnych poglądach, jak Zemmour nie musieli sięgać po takie środki?

- Widział pan tweeta, który napisałam w 2015? Piszę, że jestem za niepodległością Ukrainy! Czarno na białym!

- Bez Krymu, którego aneksję rok wcześniej pani uznała.

Emmanuel Macron postawił w debacie z Le Pen na wykazanie sprzeczności w programie swojej oponentki. W każdym obszarze. I z wielkim powodzeniem.

Drożyzna powoduje, że te wybory rozstrzygnie przede wszystkim sprawa uratowania mocy nabywczej pensji Francuzów. To ostrzeżenie dla rządzących Polską, Włochami i wszystkimi innymi krajami Europy, których czekają w najbliższych miesiącach wybory: czeka ich podobna próba.

Tu Le Pen miała się przygotować najlepiej. Jej wielki pomysł: obniżenie VAT na nośniki energii z 20 do 5,5 proc.

- Czy pani rozumie, że nasza czwórka - tu prezydent pokazuje na swoją oponentkę i dwie gwiazdy telewizji, które prowadzą debatę - nie powinny otrzymać tych środków? Jesteśmy wystarczająco bogaci, aby żyć bez nich. Dlatego proponuję kompensacje dla wybranych grup społecznych. I czasowe zamrożenie cen paliw.

- Ten ostatni pomysł jest świetny. Tylko ja idę dalej!

- To dlaczego pani głosowała przeciw? To jest w sprawozdaniach parlamentarnych!

W miarę, jak trwający dwie i pół godziny pojedynek zbliżał się do końca, Le Pen coraz bardziej się pociła, kluczyła, oddawała pole. Gubiła w liczbach i faktach, którymi Macron sypał jak z rękawa. Choćby wtedy, gdy liderka tłumaczyła, że nie chce wyjść z Unii Europejskiej, ale ją przekształcić w “stowarzyszenie narodów europejskich”. Bez Schengen, jednolitego rynku, swobodnego przemieszczania się pracowników.

- Chce pani likwidacji pracowników delegowanych do Francji. A co z Francuzami, którzy pracują na tej zasadzie zagranicą? W Europie to działa w obie strony. Niech pani nie sprzedaje Francuzom fałszywych obietnic!

W 2017 r. Le Pen w podobnej debacie z Macronem poniosła tak wielką porażkę, że nigdy nie wróciła do tamtego nagrania. Za to natychmiast podjęła przygotowania do tej za pięć lat. Ale w ten wieczór trudno było uciec od myśli, że uczy się powoli i będzie potrzebowała jeszcze kilku pięciolatek, aby stanąć na poziomie Macrona. Takiej szansy na zdobycie Pałacu Elizejskiego już jednak nie dostanie. Ta była ostatnia.