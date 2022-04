Nehammer został w poniedziałek pierwszym przywódcą Unii Europejskiej, który spotkał się z Putinem od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. W wywiadzie dla programu NBC "Meet the Press" Nehammer powiedział, że rozmowa z Putinem nie była "przyjacielska", ale "szczera i twarda".

- Myślę, że on jest teraz w swojej własnej logice wojennej. Uważa, że wojna jest konieczna dla gwarancji bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. Nie ufa społeczności międzynarodowej. Obwinia Ukraińców o ludobójstwo w regionie Donbasu - powiedział.

Na pytanie prowadzącego, czy Putin uważa, że wygrywa wojnę, Nehammer powiedział, że sądzi, iż "wierzy, że wygrywa wojnę".

Kanclerz powiedział na początku tego tygodnia, że "nie był szczególnie optymistyczny po rozmowach z Putinem".

- Dałem jasno do zrozumienia Putinowi, że jego postawa, jego pogląd nie jest podzielany przez nikogo - powiedział Nehammer podczas briefingu prasowego w Moskwie. - On postrzega to jako rodzaj samoobrony. On nazywa to specjalną operacją wojskową. Ja nazywam to wojną - mówił.

Siły rosyjskie wycofały się z okolic Kijowa na początku kwietnia po tym, jak nie udało im się zdobyć stolicy Ukrainy, a w tym tygodniu otrzymały kolejny cios po tym, jak okręt wojenny Moskwa został trafiony ukraińską rakietą i zatopiony.

Wojska rosyjskie przegrupowują się przed spodziewaną nową ofensywą we wschodnim Donbasie.