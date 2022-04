Kołodziejczak zwołał konferencję prasową w Sieradzu na sobotę 2 kwietnia, w dzień 25. rocznicy uchwalenia obecnej konstytucji.

Zdaniem lidera AgroUnii „Konstytucja RP jest martwym aktem prawnym", a najważniejszy w Polsce akt prawny nie jest przestrzegany przez polityków.



Jak relacjonuje Radio Łódź, według Kołodziejczaka prowadzi to do patologii społecznych, podziałów międzyludzkich i nierównych praw obywatelskich. - Jeżeli mamy zapisy o gospodarce społeczno-rynkowej, to trzeba ograniczyć wpływy wielkich firm, korporacji, które nie spełniają tych zapisów. Jeżeli mówimy, że podstawą ustroju rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków są gospodarstwa rodzinne, to trzeba zrobić wszystko, żeby tak było. Kiedy widzimy, że prawa konsumenckie mają być chronione, to władza musi to spełniać - wymieniał.

- Ustrój rolny nie jest w Polsce przestrzegany przez polityków. W naszej ocenie obecnie nie funkcjonuje też społeczna gospodarka rynkowa. Większość rodzin na wsiach nie jest w stanie wyżyć z pracy na roli - stwierdził Kołodziejczak.

W połowie marca AgroUnia została oficjalnie zarejestrowana jako partia polityczna.