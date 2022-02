W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy o ocenę instrumentu do walki z drożyzną, czyli czasowego obniżenia stawek podatku VAT na podstawowe artykuły, który od 1 lutego wprowadził rząd Mateusza Morawieckiego. Opinie są podzielone: 49 proc. badanych „zdecydowanie” lub „raczej” uważa, że mechanizm nie będzie dobrze działał. 47 proc. jest zdania, że mechanizm ten przyniesie pożądane efekty.

Obniżenie podatku VAT na żywność, paliwa czy gaz obowiązuje od dziesięciu dni. Nowelizacja ustawy o VAT, zwana przez rząd tarczą antyinflacyjną 2.0, wprowadza też przepis o informowaniu konsumentów o tej wprowadzanej na okres do 31 lipca obniżce. Nie sformułowano jednak żadnego przepisu przewidującego kary za brak informacji.

Od początku promowania tego pomysłu rząd nie ukrywał, jak wielkie nadzieje z nim wiąże. – Państwo jest jak rodzina, która musi się wspierać w trudnych czasach. Większości Polaków sen z powiek spędzają dziś wyższe rachunki. Tego nie ma co ukrywać, taka sytuacja może jednak potrwać jakiś czas. Zjawisko wysokiej inflacji jest spowodowane przez czynniki zewnętrzne, ale to my ponosimy tego cenę i my musimy znaleźć odpowiedź – mówił premier Morawiecki podczas debaty sejmowej.

Nawet opozycja nie ośmieliła się głosować przeciw rządowi w tej sprawie, „za” było aż 438 posłów i posłanek.

Jak po kilku dniach obowiązywania niższych lub zerowych stawek zmiany oceniają Polacy? Różnice w ocenach związane są przede wszystkim z poglądami politycznymi. Aż 98 proc. zwolenników obecnej władzy wierzy w skuteczność nowej tarczy antyinflacyjnej. Wśród wyborców opozycji 75 proc. uważa jednak, że instrument ten nie będzie działał we właściwy sposób.

Zdecydowanie bardziej sceptyczne są też pytane przez IBRiS kobiety – tylko 36 proc. z nich uważa, że obniżka „raczej” lub „zdecydowanie” przyniesie dobre efekty, wśród mężczyzn to 57 proc. Czy wynika to z faktu częstszego kontaktu klientek niż klientów z poziomem sklepowych cen?

Analizując wyniki w korelacji z miejscem zamieszkania respondentów, widoczna jest duża różnica między mieszkańcami miast do 50 tys., wśród których tylko 31 proc. wierzy w nową tarczę, a mieszkańcami wsi – gdzie optymistycznie na ten instrument patrzy 57 proc. badanych.

A czy pozytywne efekty przynosi kampania informacyjna prowadzona przez rząd, pokazująca zbawienne skutki obniżek? To uzależnione jest także od źródeł, z jakich czerpiemy informacje. Np. 61 proc. widzów „Faktów” TVN i 45 proc. odbiorców „Wydarzeń” Polsatu nie wierzy w rządowe starania, podczas gdy wątpiących wśród widzów „Wiadomości” TVP jest tylko 25 proc.

Wśród osób zdecydowanie identyfikujących się z wizją „Polski liberalnej” zaledwie 12 proc. jest przekonanych o skuteczności obniżki VAT, wśród zwolenników „Polski solidarnej” to aż 79 proc.