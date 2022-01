Tokajew przypomniał jednocześnie, że kwestia wynagrodzeń dla rządzących była przedmiotem dyskusji już pod koniec 2021 roku.



Zdaniem prezydenta obecne wynagrodzenia przedstawicieli władzy są "sprawiedliwe". - Pensje tej kategorii urzędników są wystarczające - ocenił.



Tokajew powołał też nowego premiera - Alichana Smajłowa. Smajłow to wicepremier w rządzie odwołanym przez prezydenta w czasie gwałtownych protestów, do jakich doszło w Kazachstanie po podwyżce cen skroplonego gazu (LPG).



Na początku ubiegłego tygodnia w Kazachstanie doszło do gwałtownych protestów po gwałtownej podwyżce cen skroplonego gazu (LPG), szeroko stosowanego jako paliwo do samochodów w Kazachstanie. Demonstracje doprowadziły do odwołania przez prezydenta premiera, a także wycofania się władz z podwyżki. Gdy to nie uspokoiło nastrojów, wówczas Tokajew poprosił o pomoc sojuszników z ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym). Niemal natychmiast żołnierzy do Kazachstanu wysłały Rosja i Białoruś.

10 dni Tyle czasu ma zająć wycofywanie się sił ODKB z Kazachstanu

Teraz Tokajew zapowiada, że wycofywanie sił ODKB z Kazachstanu rozpocznie się za dwa dni, ponieważ "ich misja w Kazachstanie się kończy".



- Najostrzejsza faza operacji antyterrorystycznej minęła. Sytuacja we wszystkich regionach jest stabilna. W związku z tym oświadczam, że główna misja sił pokojowych ODKB zakończyła się. W ciągu dwóch dni rozpocznie się uporządkowane wycofywanie się kontyngentu sił pokojowych ODKB - zapowiedział prezydent Kazachstanu.

Tokajew dodał, że proces wycofywania się sił ODKB z Kazachstanu potrwa "nie więcej niż 10 dni".



Jednocześnie prezydent przekonywał, że bez wsparcia sojuszników, władze Kazachstanu mogłyby stracić kontrolę nad miastem Ałmaty, co mogło doprowadzić w efekcie do utraty władzy w całym kraju.



- W związku z tym, że była to zbrojna agresja międzynarodowego terroryzmu przeciwko naszemu państwu, Kazachstan legalnie zwrócił się do swoich partnerów z ODKB z prośbą o przysłanie kontyngentu sił pokojowych - podkreślił Tokajew.