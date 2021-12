Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że potwierdzono 15 571 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 227 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 567.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie wiceszefowa klubu Lewicy zwróciła uwagę, że zdecydowaną większość zgonów to osoby, które nie przyjęły szczepionki.

- Pośród tych 794 osób, które umarły, ponad 600 to są osoby niezaszczepione, to są osoby, o które rząd polski nie zadbał, to są osoby, które być może nie umarłyby, gdyby polityka rządu była zupełnie inna, gdyby była oparta na odpowiedzialności i racjonalnych przesłankach - powiedziała Beata Maciejewska.

Posłanka wskazała, że w rządzie są osoby, które mówią obywatelom, by nie przyjmowali szczepionki. - Nie zgadzamy się, by rząd flirtował z antyszczepionkowcami - powiedziała.

– Lewica jako jedyny klub parlamentarny w Sejmie mówi jednoznacznie i od samego początku bardzo jasno, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę rzeź, tylko obowiązkowe szczepienia mogą zatrzymać tę falę nieszczęść, falę chorób i falę śmierci - przekonywał Krzysztof Śmiszek.

- Pani marszałek Witek boi się antyszczepionkowców w parlamencie, dlatego nie chce procedować naszej ustawy - przekonywał.