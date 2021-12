Nowe regulacje obejmują m.in. żądanie przejścia w tryb pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Do czasu wejścia w życie nowych obostrzeń władze Walii rekomendują pracownikom wykonanie "pięciu kroków", by "święta były bezpieczniejsze". Chodzi o: zaszczepienie się przeciw COVID; poddanie się szybkiemu testowi na COVID przed pójściem na przedświąteczne zakupy lub przed odwiedzinami u znajomych i rodziny; spotykanie się raczej pod gołym niebem niż pod dachem, a jeśli ludzie spotykają się pod dachem, powinni dbać o wietrzenie pomieszczeń, w których się znajdują; ograniczenie liczby spotkań przed świętami oraz zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maski i mycie rąk.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Posłowie w Izbie Gmin usłyszeli, że współczynnik R Omikrona wynosi od 3 do 5 Dr Susan Hopkins, główny doradca ds. medycznych Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) występując na forum Izby Gmin poinformowała, że każda osoba zakażona wariantem Omikron koronawirusa zakaża od 3 do 5 kolejnych osób - informuje Sky News.

Pierwszy minister Walii, Mark Drakeford stwierdził, że chociaż "Delta pozostaje główną przyczyną zakażeń w Walii przed świętami, to jednak i w Walii, i w całej Wielkiej Brytanii gwałtownie rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron koronawirusa".



- Potrzebujemy planu, żebyśmy byli bezpieczni w święta i potrzebujemy silniejszych środków chroniących nas po świętach, w czasie gdy przygotowujemy się na dużą falę zakażeń wariantem Omikron - mówił Drakeford.

(W święta) Nie chodzi o pójście do pubu i nie chodzi o pójście do klubu nocnego Dr Frank Atherton, naczelny lekarz Walii

- Omikron stwarza nowe zagrożenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa. To najpoważniejsza zmiana sytuacji w czasie pandemii jak dotąd - dodał walijski pierwszy minister. - Musimy podejść do sprawy poważnie. Musimy wdrożyć w życie odpowiednie środki, by chronić życie mieszkańców - kontynuował.



- Ten wirus kwitnie dzięki kontaktom społecznym. Każdy kontakt, który mamy, to szansa na transmisję wirusa lub zakażenie się nim - dodał.



Mieszkańców Walii do ograniczenia kontaktów społecznych wzywał wcześniej dr Frank Atherton, naczelny lekarz Walii. - Musimy zastanowić się, co jest dla nas priorytetem w święta. Dla mnie jest nim spotkanie z rodziną - mówił BBC Wales.



- (W święta) Nie chodzi o pójście do pubu i nie chodzi o pójście do klubu nocnego, nie chodzi o pójście do zatłoczonego miejsca pod dachem - dodał.



W ciągu ostatniej doby w Walii wykryto 2 889 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 33 zakażenia wariantem Omikron. Tych ostatnich w Walii wykryto jak dotąd 95.