Obecnie 42,7 proc. Amerykanów pozytywnie ocenia prezydenturę Bidena.

FiveThirtyEight pisze, że poparcie Bidena osiągnęło w grudniu najniższy poziom w historii tej prezydentury. Począwszy od lipca średnie poparcie dla obecnego prezydenta USA systematycznie spada: z 52,7 do 42,7 proc. Ostatnie, najbardziej niekorzystne badania wskazują, że Bidena może popierać tylko 36 proc. respondentów; najprzychylniejsze sondaże sygnalizują, że Biden cieszy się poparciem 47 proc. Amerykanów.

Spadek poparcia jest tak duży, że dzisiejszy wynik amerykańskiego prezydenta jest niższy od tego, który notował Donald Trump w listopadzie i grudniu ostatniego roku jego prezydentury. Jak donosi Politico obecne sondaże wskazują, że Trump wygrałby we wszystkich „swing states” (stany, w których żaden z kandydatów nie ma wyraźnej przewagi) z ostatnich wyborów, gdyby startował przeciwko Bidenowi w wyborach w 2024 r.

36 proc. Takie poparcie zyskuje Biden w najmniej korzystnych dla niego sondażach

Na korzyść obecnego prezydenta przemawia jednak fakt, że poziom opozycji wobec jego prezydentury jest niższy o ok. 1 punkt procentowy niż wobec Trumpa rok temu. Jako mniej kontrowersyjny polityk, Biden nie wzbudza tak skrajnych emocji wśród wyborców: dlatego też, elektorat negatywny tego polityka jest mniejszy.

Co jest przyczyną tego systemicznego spadku poparcia? Amerykańscy komentatorzy z "The Atlantic" podkreślają rolę sytuacji gospodarczej oraz prowadzonej polityki zagranicznej. Po pierwsze: amerykańska stopa inflacji w październiku była najwyższa od 31 lat. Amerykanom doskwiera zwłaszcza wzrost cen surowców energetycznych, który wyniósł 49,5 proc. pomiędzy październikiem 2020 a 2021 r.

Poparcie obniża także kryzys epidemiczny - w listopadzie zmarło ok. 33 tys. Amerykanów chorych na COVID-19. Poza kosztami ludzkimi i gospodarczymi, pandemia wywołuje znaczne kontrowersje polityczne. Amerykańska prawica pozostaje w silnej opozycji wobec obostrzeń pandemicznych, a tylko 60 proc. mieszkańców USA jest zaszczepionych. Rolę odgrywa także odwrót z Afganistanu: to właśnie na przestrzeni lipca i sierpnia, kiedy USA kończyły ewakuację swoich wojsk z tego kraju, poparcie dla prezydenta zaczęło znacząco spadać.

Rolę odgrywa także osobowość oraz polityczny program Bidena. Jako starsza osoba, Biden musi borykać się z krytyką jego zdolności do udziału w życiu politycznym. Zyskują na tym Republikanie, często podkreślając lub insynuując gafy prezydenta, jak przyśnięcie podczas zjazdu COP26.

Co więcej, jako kandydat centrowej części Demokratów, Biden jest krytykowany przez lewe skrzydło Partii Demokratycznej. Niezadowolenie w partii wywołują m.in. zbyt małe wydatki z ustawy American Rescue Plan Act of 2021 przeznaczone na infrastrukturę, opiekę społeczną oraz ochronę klimatu. Pomimo, że wynoszą one 1,9 bln dol., to według amerykańskiej lewicy jest to kwota za niska.