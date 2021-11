W porównaniu do analogicznego badania sprzed dwóch lat liczba zwolenników uzawodowienia izraelskiej armii wzrosła o sześć punktów procentowych, a w stosunku do badania z 2017 roku - o dziewięć punktów procentowych.

Reklama

Sprzeciw wobec uzawodowienia armii wyraża obecnie 42 proc. izraelskich Żydów. To o 3,5 punktu procentowego mniej niż dwa lata temu i aż o 17 punktów procentowych mniej niż w 2017 roku.



Sondaż przeprowadzono na grupie 1 000 dorosłych obywateli Izraela. Niemal 80 proc. ankietowanych to izraelscy Żydzi, ok. 20 proc. to obywatele Izraela pochodzenia arabskiego.



Większość izraelskich Żydów ocenia izraelską armię "dobrze" albo "doskonale" jeśli chodzi o jej potencjał bojowy. 77 proc. ceni armię za "etyczne zachowanie w walce". Z kolei wśród obywateli Izraela pochodzenia arabskiego tylko ok. jednej trzeciej uważa, że izraelska armia zachowuje się etycznie.

77 proc. Tylu izraelskich Żydów uważa, że izraelska armia zachowuje się etycznie w walce

Reklama

Oceniając wyniki sondażu Johanan Plesner, kierujący Izraelskim Instytutem Demokracji zwrócił uwagę, że fakt, iż "47 proc. żydowskiej populacji kraju uważa, że należy skończyć z obowiązkową służbą wojskową, a izraelskie siły zbrojne powinny być przekształcone w armię zawodową" może prowadzić do "poważnego kryzysu jeśli chodzi o bezpieczeństwo".



- Przekonanie naszych najlepszych i najzdolniejszych do służby w armii zawodowej, wymagałoby bezprecedensowo wysokich płac i świadczeń, a nawet wtedy to niekoniecznie przyciągnęłoby do służby osoby posiadające wysokie kwalifikacje, których armia potrzebuje. Moglibyśmy znaleźć się w sytuacji, gdy niewielka mniejszość idealistów służy w armii wraz z tymi, którzy robią to, bo nie mają lepszych perspektyw na rynku pracy - dodał Plesner.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Izrael wystrzelił rakiety w stronę Syrii. Celem: pusty budynek Izraelska armia wystrzeliła dwie rakiety z terenu Wzgórz Golan w kierunku pustego budynku na południe od Damaszku - podaje syryjska agencja informacyjna SANA.

Minister obrony Izraela, Beni Ganc, wypowiadał się przeciw możliwości stworzenia armii zawodowej. Ganc mówił też jednak, że jeśli państwo nie znajdzie lepszego modelu poboru powszechnego, wówczas armia będzie musiała przekształcić się w armię ochotniczą.

Ganc opowiada się za objęciem poborem wszystkich obywateli Izraela, w tym ultraortodoksyjnych Żydów i obywateli Izraela arabskiego pochodzenia.