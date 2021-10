W ubiegłym roku rząd zapowiadał, że cmentarze na Wszystkich Świętych nie zostaną zamknięte, jednak 30 października ogłosił decyzję o zamknięciu nekropolii do 3 listopada. Krok był tłumaczony koronawirusem SARS-CoV-2.

Jak będzie w tym roku? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił niedawno, że cmentarze nie zostaną zamknięte. Inaczej wypowiedział się wiceminister Waldemar Kraska, który oświadczył, że możliwe są "punktowe" decyzje i wprowadzenie ograniczeń dotyczących nekropolii w wybranych powiatach.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Konfederacji zaprotestowali przeciw planom zamykania cmentarzy 1 i 2 listopada.

Co najmniej dymisja ministra Kraski będzie potrzebna, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że rząd definitywnie wycofał się z takich nieodpowiedzialnych pomysłów. Dobromir Sośnierz

Poseł Dobromir Sośnierz mówił, że w Polsce prowadzenie działalności gospodarczej obarczone jest ogromnym ryzykiem z powodu ciągle zmieniających się przepisów, w tym sanitarnych.

- To powoduje całkowicie nieznośną sytuację, w której przedsiębiorca, który chciałby handlować zniczami, wieńcami w okolicy Wszystkich Świętych staje w obliczu przeszkód, które de facto uniemożliwiają mu tę działalność, lub czynią ją zbyt ryzykowną - podkreślił.

Możliwe obostrzenia. Cmentarze hybrydowo? Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia zaczyna wysyłać sygnały o możliwych obostrzeniach.

Sośnierz dodał, że wprowadzane przez rząd ograniczenia powodują, że prowadzący działalność gospodarczą wycofują się z narażonych na zamknięcie inwestycji i lokują posiadane środki np. w nieruchomościach, co powoduje wzrost cen i pompowanie "bańki nieruchomości", co, kontynuował, powoduje, że Polaków nie stać na mieszkania.

- Działania (rządzących - red.) sprowadzają się do piętrzenia się niepewności na rynku - zaznaczył Sośnierz.

- Apelujemy, żeby czym prędzej wycofać się z tego - powiedział poseł Konfederacji. Dodał, że najłagodniejszą formą załatwienia sprawy powinno być "zdymisjonowanie ministra, który takie nieodpowiedzialne rzeczy opowiada", czyli Waldemara Kraski.

Sośnierz ocenił, że wojna z COVID-19 się skończyła. Przekonywał, że to choroba sezonowa, z którą musimy nauczyć się żyć.

- Wojna, którą rząd wydał tej chorobie zakończyła się niepowodzeniem. Należy się z tym pogodzić i żyć normalnie - powiedział Dobromir Sośnierz.

- Apelujemy do rządu o szybkie wycofanie się z tego (zamykania cmentarzy - red.), a żeby to było wiarygodne co najmniej dymisja ministra Kraski będzie potrzebna, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że rząd definitywnie wycofał się z takich nieodpowiedzialnych pomysłów - podkreślił poseł Konfederacji.

Koronawirus w Polsce. Ponad dwa razy więcej nowych przypadków niż tydzień temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 559 nowych przypadkach koronawirusa i 75 zgonach związanych z COVID-19. Nowych zakażeń jest o 110 proc. więcej niż przed tygodniem, zgonów - o 87,5 proc. więcej.

Członek Rady Liderów Konfederacji Witold Tumanowicz powiedział, że w Polsce notowana jest rekordowo wysoka liczba tzw. zgonów nadmiarowych, a 1 listopada Polacy chcieliby uczcić pamięć swoich zmarłych bliskich.

- Apelujemy do prezesa Kaczyńskiego, aby zrobił porządek ze swoimi ministrami, pozwolił Polakom odwiedzić groby swoich najbliższych, dlatego bo doskonale wie, jakie to jest ważne dla Polaków - oświadczył.

- Zamknięcie cmentarzy będzie skandaliczne z powodów gospodarczych, z powodu niezrozumiałego łamania prawa jeśli chodzi o wolności obywatelskie, ale przede wszystkim jest to uderzenie w najważniejsze wartości Polaków, w wartości katolickie, rodzinne - mówił Tumanowicz.

- Dlatego uważamy, że cmentarze na 1 listopada powinny być otwarte - stwierdził.