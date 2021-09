Podczas debaty w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł PO Sławomir Nitras powiedział, że katolików należy „opiłować z pewnych przywilejów”. Słowa te odbiły się szerokim echem, skrytykowali je nie tylko rządzący, ale też posłowie opozycji, np. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz, który ocenił, że wypowiedź Nitrasa była „niedopuszczalna i niemądra”.

Kontrowersje wywołał też marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który podawał przykład systemu ochrony zdrowia w Danii, gdzie na 5,8 mln obywateli działa zaledwie 16 szpitali. – W Polsce szpitali jest za dużo, prawie tysiąc, i gdybyśmy mieli iść za przykładem Danii, powinno ich być 130 – mówił marszałek Grodzki. Do mediów trafiła jednak informacja, że prof. Grodzki, a tym samym KO, chce likwidować szpitale powiatowe. Marszałek dementował tę wiadomość, ale i tak wywołał reakcję rządu. Premier Morawiecki zapewnił, że plan rządu dotyczący lecznic jest zupełnie inny.

- Jasne, że jeżeli jest tysiąc gości i 170 dyskutantów i panelistów, to różne rzeczy tutaj padają. Jasne, że tego rodzaju rzeczy kontrowersyjne przyciągają uwagę - tłumaczył w środę w Radiu Wrocław Tomasz Siemoniak.

Wiceprzewodniczący PO podkreślił jednak, że wydarzenie Campus Polska Przyszłości „to nie było przedsięwzięcie Platformy”. - Rozumiem taką przekorę w sugerowaniu, że to miałby być program Platformy - mówił.

Campus odbywa się z inicjatywy Fundacji Rafała Trzaskowskiego a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Inspiracje Młodych z siedzibą w Szczecinie

- Jeśli chodzi o sprawę szpitali, bo to jest sprawa niesłychanie poważna, to za naszych rządów liczba szpitali, oddziałów szpitalnych, łóżek w szpitalach wzrosła, a za rządów PiS-u zmalała. Ja tu nie mówię o słowach, tylko o konkretach. Nie ma mowy o tym, żeby likwidować szpitale - podkreślił Siemoniak.

Polityk PO zwrócił uwagę, że Tomasz Grodzki to „profesor medycyny, wybitny lekarz, ordynator, dyrektor szpitala w przeszłości”. - Więc moim zdaniem nie powinno być tak, że jeżeli ktoś zgłasza nawet dyskusyjny pomysł, to natychmiast jakaś taka machina polityczna dyskusję zabija - ocenił.

- Natomiast jeżeli chodzi o Platformę, to wiemy, jaka jest waga szpitali powiatowych, jaka jest waga tego, że mieszkańcy mają świadomość taką, że jest 10, 15, 20 kilometrów do najbliższego szpitala i owszem trzeba to racjonalizować, trzeba inwestować w wysokospecjalistyczne szpitale w większych miastach, natomiast nie ma mowy i nie będzie tego w programie Platformy, żeby likwidować szpitale - zapowiedział Tomasz Siemoniak.