Ta szczególna danina teoretycznie nie dotyczy polskich podmiotów, ale w praktyce ma przełożenie na działalność wielu firm będących częścią międzynarodowych grup kapitałowych. Przepisy o tym podatku są dość skomplikowane. Pod pewnymi warunkami można korzystać ze zwolnienia czy prawa do zwrotu. Jednak jest w nich sporo zabezpieczeń przed nieuczciwymi transferami pieniędzy do podmiotów działających fikcyjnie albo w rajach podatkowych. Trzeba zatem na różne sposoby udowodnić, że należności za dywidendy czy znak towarowy trafiają do podmiotu, który prowadzi realną działalność.

Na tym właśnie tle dochodzi do sporów między płatnikami a fiskusem, a dokładniej mówiąc – z Lubelskim Urzędem Skarbowym. Bo to właśnie temu urzędowi w 2021 roku przydzielono wszystkie sprawy tego podatku (choć kontrolami w tym zakresie zajmują się też urzędy celno-skarbowe z innych miast). Jego naczelnik Tomasz Żuk deklaruje, że jego pracownicy są otwarci na kontakt z podatnikami i ich pełnomocnikami, by wyjaśnić trudniejsze kwestie. - Niemal w każdym tygodniu rozmawiamy bezpośrednio i telefonicznie z przedstawicielami firm doradztwa podatkowego – przyznaje naczelnik.

Czy sto metrów kwadratowych to już firma

Wiele z tych spornych sytuacji dotyczy tego, czy danej firmie należy się zwrot zapłaconego podatku. - Najczęściej odmawiamy zwrotu, gdy beneficjent nie prowadzi rzeczywistej działalności, nie ma biura czy konta bankowego. Odmowy wydajemy także w przypadkach, w których jedynym przejawem funkcjonowania danej spółki jest otrzymywanie dywidendy i przekazywanie jej dalej – wylicza Tomasz Żuk.

Nieco inaczej na tę kwestię patrzą doradcy podatkowi, reprezentujący płatników. Jak zauważa Monika Dziedzic, doradca podatkowy i partner w MDDP, różnice zdań dotyczą często spółek, które są właścicielami wielu innych spółek celowych, prowadzących jak najbardziej rzeczywistą działalność. - Taka spółka wcale nie musi zatrudniać dziesiątek ludzi i prowadzić wielkiej fabryki. Jej celem jest budowanie i zwiększanie wartości nowych przedsiębiorstw dzięki posiadanemu know-how czy kapitałowi. To nie zawsze bywa dostatecznie rozumiane przez organy podatkowe – mówi ekspertka. Dodaje, że także dalsza płatność dywidend przez odbiorcę należności z Polski nie jest postrzegane jako omijanie przepisów o WHT przez władze skarbowe innych krajów, a polskie podejście skutkujące podwójnym opodatkowaniem dochodu, sprzecznie ze standardami Unii Europejskiej, zniechęca do nowych zagranicznych inwestycji w Polsce.