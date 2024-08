Przedsiębiorca parkuje przy domu? Nie odliczy 100 proc. VAT

Parkowanie służbowego samochodu w miejscu zamieszkania stwarza możliwość użycia go do celów prywatnych – twierdzi skarbówka i zabrania pełnego odliczenia VAT. Nie przekonują jej argumenty, że przedsiębiorca wykorzystuje auto tylko w firmie, co potwierdza ewidencja przebiegu pojazdu. A na potrzeby osobiste ma drugi samochód. Fiskus upiera się przy swoim.

Przedsiębiorca parkujący przy domu: negatywna interpretacja w sprawie odliczenia VAT od samochodu osobowego

Pokazuje to najnowsza interpretacja. Wystąpił o nią informatyk, który prowadzi jednoosobowy biznes. Firmę ma w mieszkaniu. Chce poszerzyć działalność o wynajem samochodu na uroczystości ślubne. W najbliższych miesiącach planuje wziąć w leasing auto osobowe. Będzie wynajmowane, ale ma także służyć do dojazdów do klientów czy na spotkania biznesowe. Auto ma być parkowane w budynku, w którym informatyk mieszka i prowadzi biznes.

Czy można odliczać cały VAT z faktur na samochód? Przedsiębiorca twierdzi, że tak, ponieważ auto będzie wykorzystywane tylko do celów służbowych. Na potrzeby osobiste ma inny samochód. Podkreśla, że będzie prowadził szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu. Wprowadzi też regulamin użytkowania auta wykluczający użytek prywatny.

Fiskusowi to jednak nie wystarczyło. Podkreślił, że pełne odliczenie VAT przysługuje wtedy, gdy sposób wykorzystywania samochodu wyklucza używanie go do celów prywatnych. Ten warunek, zdaniem skarbówki, nie jest spełniony. Parkowanie auta w miejscu zamieszkania stwarza bowiem możliwość użycia go na potrzeby osobiste.