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Kataryna: Mało kto w polityce umie się oprzeć okazji do zarobienia pieniędzy

Jakub Banaszek: „Myślę, że niejedno logo komercyjnej marki pojawia się wokół różnych polityków, którzy biorą udział w różnych wydarzeniach. Także względem różnych dziennikarzy, którzy biorą udział w różnych wydarzeniach. Jeżeli ktoś uważa, że doszło do naruszenia jakiegoś przepisu albo ma na to dowód, to powinien, oczywiście, taką sprawę zgłosić. Odpowiednie służby powinny się tym zająć”.

Publikacja: 11.10.2026 17:33

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki

Foto: Reuters/Ezra Acayan

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Katarzyna Sadło

Prezydencki doradca, który w ten sposób skomentował pojawienie się Karola Nawrockiego na bokserskiej gali sponsorowanej przez firmę jego siostry, doskonale wie, że nikt prezydentowi nie czyni zarzutów o łamanie prawa. Nina Nawrocka ma prawo zarabiać na zastrzeżonym przez siebie znaku towarowym „Nowrocky”, a prezydent ma prawo uświetniać swoją obecnością imprezę firmy, która robi interesy z jego rodziną. Nawet jeśli niektórzy wierzą, gdy mówią o sobie, że do polityki nie idą dla pieniędzy, niewielu jest takich, którzy już w niej będąc, potrafią się oprzeć okazji do zarobienia pieniędzy niewyobrażalnych dla znakomitej większości ich wyborców. W trakcie pełnienia urzędu możliwości zarabiania na prezydenturze są co prawda ograniczone, ale można przynajmniej pomóc zarobić siostrze, ostentacyjnie reklamując sprzedawane przez nią gadżety.

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