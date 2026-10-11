Prezydencki doradca, który w ten sposób skomentował pojawienie się Karola Nawrockiego na bokserskiej gali sponsorowanej przez firmę jego siostry, doskonale wie, że nikt prezydentowi nie czyni zarzutów o łamanie prawa. Nina Nawrocka ma prawo zarabiać na zastrzeżonym przez siebie znaku towarowym „Nowrocky”, a prezydent ma prawo uświetniać swoją obecnością imprezę firmy, która robi interesy z jego rodziną. Nawet jeśli niektórzy wierzą, gdy mówią o sobie, że do polityki nie idą dla pieniędzy, niewielu jest takich, którzy już w niej będąc, potrafią się oprzeć okazji do zarobienia pieniędzy niewyobrażalnych dla znakomitej większości ich wyborców. W trakcie pełnienia urzędu możliwości zarabiania na prezydenturze są co prawda ograniczone, ale można przynajmniej pomóc zarobić siostrze, ostentacyjnie reklamując sprzedawane przez nią gadżety.