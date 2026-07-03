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Ranking Piotra Zaremby: Prezydenci USA zasłużeni dla Polski. Podium bez Trumpa

Czy możemy wskazać choć jednego prezydenta USA szczerze sprzyjającego Polsce? Znajdujemy takich, którzy mieli pozytywny wpływ na nasze losy lub przynajmniej wykonywali wobec Polaków gesty – z najróżniejszych motywów. Woodrow Wilson, Jimmy Carter i Ronald Reagan to moje pierwsze typy.

Publikacja: 03.07.2026 16:00

Woodrow Wilson (prezydent w latach 1913-1921), Jimmy Carter (1977- -1981) i Ronald Reagan (1981-1989

Woodrow Wilson (prezydent w latach 1913-1921), Jimmy Carter (1977- -1981) i Ronald Reagan (1981-1989) – im trzem zawdzięczamy najwięcej

Piotr Zaremba

Weźmy Jimmy’ego (Jamesa) Cartera, demokratę i południowca (wcześniej gubernatora stanu Georgia), który w 1976 r. pokonał republikańskiego prezydenta Geralda Forda. Podczas debaty kandydatów spytał go, co zamierza zrobić w sprawie krajów zniewolonych przez Związek Sowiecki, takich jak Polska. Ford, dbający o poprawę relacji z Kremlem, zaprzeczył, jakby nasz kraj był zniewolony.

Wbrew czarno-białym partyjnym legendom, republikanie i demokraci trochę się wymieniali większą lub mniejszą twardością wobec Sowietów. Ford przegrał wybory z wielu powodów, był prezydentem z przypadku, przeszedł do Białego Domu z funkcji wiceprezydenta po skompromitowanym aferą Watergate Richardzie Nixonie. Ale podobno ta niefortunna wypowiedź też miała wpływ na jego wyniki, zwłaszcza na nastawienie amerykańskiej Polonii.

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