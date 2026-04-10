„Zginie dziś cała cywilizacja i nigdy nie wróci. Nie chcę, żeby to się zdarzyło, ale raczej się wydarzy”. Przez chwilę cały świat zadrżał po tym apokaliptycznym wpisie Donalda Trumpa. Co ma oznaczać? Zadawaliśmy sobie pytanie, bo w tej deklaracji czaiła się groźba większego kalibru, niż wcześniejsze zapowiedzi niszczenia irańskich mostów i elektrowni. Zastosuje ludobójczą taktykę, którą znamy już z Gazy czy Libanu? A może posunie się o krok dalej? Może wydał dyspozycje przygotowań do uderzenia taktyczną bronią jądrową?