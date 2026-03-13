„Seksualny drapieżca” – takim mianem Tomasz Krzyżak określa ks. Eugeniusza Surgenta w podcaście „Posłuchaj Plus Minus”. Nowe dokumenty z krakowskiej kurii pokazują manipulacje pedofila i decyzje kard. Wojtyły w jego sprawie.
Ks. Eugeniusz Surgent w PRL-u służył w parafiach krakowskich takich jak Lachowice, Jaworzno, Oświęcim czy Wieliczka. W każdej budował wokół siebie grupę parafian, żaląc się na biedę i swe sieroctwo – mimo bogactwa, które faktycznie posiadał. „W swoim życiu dotychczasowym nie spotkałem wikariusza bogatszego, a jednocześnie tak mocno ubolewającego nad swoją biedą” – taką opinię wystawił mu ksiądz z Oświęcimia. Ale w jego obronie parafianie pisali listy do kurii i prymasa, a dzieci robiły nawet laurki, aby nie został przeniesiony do innej parafii.
W 1969 r. ktoś anonimowo oskarża ks. Eugeniusza Surgenta o seksualne wykorzystywanie 10-letniego chłopca. Karol Wojtyła skierował wówczas Surgenta na badania psychiatryczne – co w tamtych czasach było decyzją odważną oraz wykraczającą poza standardowe procedury. Psychiatra dr Winid z Krakowskiej Akademii Medycznej stwierdził u badanego poważne zaburzenia osobowości i skłonność do manipulacji. Leczenie było możliwe, ale ks. Eugeniusz Surgent sam musiałby dostrzec, że go potrzebuje, na co się nie zanosiło.
W 1971 r. Surgent trafił na jednoosobową placówkę w Kiczorze koło Żywca. W 1973 r. 12 chłopców oskarżyło go o wykorzystywanie od jesieni 1971 r. – skazano go jedynie za sześciu. W celi przyznał się esbekowi: „Tych czynów dokonywałem we wszystkich parafiach, w których wcześniej pracowałem”. „Zdecydowanie ofiar było więcej” – ocenia Krzyżak. Został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale wyszedł na wolność po amnestii w 1974 r.
Wojtyła błyskawicznie zawiesił go w obowiązkach, zakazał spowiadania, pobytu w dekanatach żywieckich i pracy w archidiecezji krakowskiej. Za ks. Eugeniuszem Surgentem wstawiali się jednak często inni duchowni. Surgent trafił na pokutę do klasztoru Filipinów w Gostyniu (lata 1976–1978), pracując fizycznie bez funkcji kapłańskich. Jednak stopniowo zdobywał zaufanie na Pomorzu i w końcu wraca do pełnienia posługi kapłańskiej oraz prawdopodobnie dalej krzywdzi małoletnich.
„Wojtyła nie tuszował pedofilii, nie przenosił księży dlatego, że dowiedział się o ich przestępstwach” – Tomasz Krzyżak podtrzymuje swoją tezę z 2022 r. Działał wg. ówczesnego prawa kanonicznego: szybkie odsunięcie, badania, zakazy. „Zastosowano wszystkie środki” – mówi, choć dziś ocenilibyśmy niektóre z jego działań bardziej surowo. Kościół potrzebuje kontroli nad duchownymi: zakazów pobytu, „quasi-więzień” jak domy emerytów z kuratorem, by nie narażać społeczeństwa. „Trzeba stworzyć takie warunki, aby nie było możliwości wyrządzenia dalszej krzywdy przez daną osobę” – proponuje Tomasz Krzyżak.
