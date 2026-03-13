1 godz. 1 min. 4 sek.

Ksiądz pedofil kontra kardynał Wojtyła

„Manipulował ludźmi jak nikt inny” – opisuje ks. Eugeniusza Surgenta Tomasz Krzyżak w podcaście „Posłuchaj Plus Minus”. Archiwa krakowskiej kurii pokazują jego pedofilskie zbrodnie, konfliktowy charakter i reakcje kard. Wojtyły: od badań psychiatrycznych po wydalenie z diecezji. Jakie wnioski z tej sprawy można dla Kościoła wyciągnąć dzisiaj?

Kim był ks. Surgent

Ks. Eugeniusz Surgent w PRL-u służył w parafiach krakowskich takich jak Lachowice, Jaworzno, Oświęcim czy Wieliczka. W każdej budował wokół siebie grupę parafian, żaląc się na biedę i swe sieroctwo – mimo bogactwa, które faktycznie posiadał. „W swoim życiu dotychczasowym nie spotkałem wikariusza bogatszego, a jednocześnie tak mocno ubolewającego nad swoją biedą” – taką opinię wystawił mu ksiądz z Oświęcimia. Ale w jego obronie parafianie pisali listy do kurii i prymasa, a dzieci robiły nawet laurki, aby nie został przeniesiony do innej parafii.

W 1969 r. ktoś anonimowo oskarża ks. Eugeniusza Surgenta o seksualne wykorzystywanie 10-letniego chłopca. Karol Wojtyła skierował wówczas Surgenta na badania psychiatryczne – co w tamtych czasach było decyzją odważną oraz wykraczającą poza standardowe procedury. Psychiatra dr Winid z Krakowskiej Akademii Medycznej stwierdził u badanego poważne zaburzenia osobowości i skłonność do manipulacji. Leczenie było możliwe, ale ks. Eugeniusz Surgent sam musiałby dostrzec, że go potrzebuje, na co się nie zanosiło.