40 min. 1 sek.
Aktualizacja: 17.01.2026 12:04 Publikacja: 17.01.2026 12:00
W peerelowskim bloku ks. Edmund zyskał zaufanie rodziny 12-letniej Moniki, stając się „przyjacielem domu”. Stopniowo przechodził do wykorzystywania dziewczynki, programując jej życie, studia i relacje. Matka nie spełniła prośby o zaprzestanie wizyt – a dramat jej córki trwał przez wiele lat.
Gościem Darii Chibner był Tomasz Krzyżak – dziennikarz „Rzeczpospolitej”, redaktor „Plusa Minusa”, autor reportażu o Monice, wykorzystywanej przez ks. Edmunda
Czytaj więcej
Kobieta wykorzystywana seksualnie przez księdza w dzieciństwie i wczesnej młodości od lat walczy...
Już w 2001 r. ankiety uczniowskie pod Jasłem ujawniły niewłaściwe zachowania ks. Edmunda wobec dzieci. Dyrektor stracił pracę, sam sprawca kreował się na ofiarę i zemdlał przy ołtarzu. Ostatecznie diecezja skierowała go na zesłanie do placówki opiekuńczej, potem miał nawet wrócić do parafii Moniki. Jej trauma trwała blisko 40 lat.
Czytaj więcej
Jeśli miałbym szukać nauczyciela moralnej polityki, to sięgnąłbym do Leona XIV. Kolejne jego wypo...
W 2025 r. Watykan nałożył 20-letni zakaz posługi publicznej i kontaktów z nieletnimi dla ks. Edmunda, ale wciąż łamie on zakaz. Monika zdecydowała się walczyć do samego końca, ponieważ miała przeczucie, że nie była jedyną ofiarą. Jednakże opieszałość biskupów i Kościoła pozostawiła po sobie gorzki posmak.
Diecezje różnych prędkości – od tuszowania do oczyszczenia w sprawach wykorzystywania seksualnego w Kościele
W podcaście Tomasz Krzyżak podkreśla zróżnicowanie diecezji w podejściu do kwestii pedofilii w Kościele – jedne badają zgłoszone przypadki, inne zwlekają. Od 2019 r. publikowane są statystyki (np. 382 zgłoszenia do 2018, 85 w 2023). Wiele krzywd pozostaje ukrytych, gdyż ofiary boją się otwarcie mówić o tym, co przeżyły. Problemy z powołaniem Komisji Niezależnych Ekspertów przez KEP do zbadania zjawiska wykorzystywania osób małoletnich w Kościele jeszcze potęgują ten problem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas