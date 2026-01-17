40 min. 1 sek.

Ksiądz pedofil wykorzystywał Monikę jak tylko mógł. Zmowa milczenia i zaniedbania biskupów

Prawie 40 lat zmowy milczenia w sprawie wykorzystywania seksualnego małoletniej przez księdza. Różne sygnały świadczyły, że ks. Edmund jest pedofilem, ale hierarchowie udawali, że problemu nie ma. Czy w Kościele nadal nic nie zmieniło się w tych kwestiach, a trudne przypadki są zamiatane pod dywan? A może jednak zaszły jakieś pozytywne zmiany? Jak Watykan karze księży, którzy wykorzystywali nieletnich? Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Posłuchaj Plus Minus”.

W peerelowskim bloku ks. Edmund zyskał zaufanie rodziny 12-letniej Moniki, stając się „przyjacielem domu”. Stopniowo przechodził do wykorzystywania dziewczynki, programując jej życie, studia i relacje. Matka nie spełniła prośby o zaprzestanie wizyt – a dramat jej córki trwał przez wiele lat.

Gościem Darii Chibner był Tomasz Krzyżak – dziennikarz „Rzeczpospolitej”, redaktor „Plusa Minusa”, autor reportażu o Monice, wykorzystywanej przez ks. Edmunda

Hierarchowie kościelni ignorują wcześniejsze sygnały o niestosownym zachowaniu księdza

Już w 2001 r. ankiety uczniowskie pod Jasłem ujawniły niewłaściwe zachowania ks. Edmunda wobec dzieci. Dyrektor stracił pracę, sam sprawca kreował się na ofiarę i zemdlał przy ołtarzu. Ostatecznie diecezja skierowała go na zesłanie do placówki opiekuńczej, potem miał nawet wrócić do parafii Moniki. Jej trauma trwała blisko 40 lat.