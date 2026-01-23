Rzeczpospolita

Analitycy Putina nakreślili świat w chaosie. Trump dla Rosji tworzy idealne środowisko

Porywając Nicolása Maduro czy grożąc Grenlandii, Donald Trump wpisuje się w rosyjską teorię chaosu. Kremlowscy analitycy kreślą bowiem obraz świata, w którym nie obowiązują żadne zasady ani wartości, czyli idealnego środowiska dla państwa takiego jak Rosja.

Publikacja: 23.01.2026 07:20

W październiku 2025 r. Władimir Putin oświadczył, że tworzy się „przestrzeń do kreatywnych działań w

W październiku 2025 r. Władimir Putin oświadczył, że tworzy się „przestrzeń do kreatywnych działań w polityce zagranicznej”. Pobrzmiewało tu echo teorii chasu sformułowanej przez analityków Klubu Wałdajskiego, swego rodzaju think tanku i forum dyskusyjnego rosyjskich elit (na zdjęciu dyktator na spotkaniu Klubu w listopadzie 2024 r.)

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP

Marcin Łuniewski

Gdy tylko przewodniczący Klubu Wałdajskiego Fiodor Łukjanow ogłosił, że na scenę zaprasza Władimira Putina, cała sala wstała i rozległy się oklaski. Po przywitaniu zebranych na tym cyklicznym spotkaniu rosyjskich elit ekspercko-polityczno-biznesowych dyktator zajął miejsce w ustawionym dla niego fotelu i stwierdził, że chce wyrazić opinię na temat tego, co dzieje się obecnie na świecie.

– Żyjemy w czasach, w których wszystko bardzo szybko i radykalnie się zmienia. Nikt z nas nie jest w stanie w pełni przewidzieć przyszłości, ale nie zwalnia nas to z obowiązku przygotowania na wszystko, co może nadejść – podkreślił Putin. – To stwarza przestrzeń do kreatywnych działań w polityce zagranicznej. Nic nie jest przesądzone, wszystko może się rozwinąć w dowolnym kierunku – kontynuował, żywo gestykulując. Podkreślał, że „ta sytuacja jest o wiele bardziej demokratyczna”. – Otwiera możliwości dla wielu graczy politycznych i gospodarczych. Co więcej, kulturowa, historyczna i cywilizacyjna specyfika różnych krajów odgrywa większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej – przekonywał.

