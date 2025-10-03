Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jan Maciejewski: „Jesień” nie nazywa właściwie tego, co się właśnie zaczyna

Zapach mokrych liści jest zapachem jej skóry. Szum deszczu – jej szeptem. A te kilka miesięcy, które właśnie się zaczynają – jej królowaniem.

Publikacja: 03.10.2025 14:10

Jan Maciejewski: „Jesień” nie nazywa właściwie tego, co się właśnie zaczyna

Foto: Fotorzepa/ Robert Gardziński

Jan Maciejewski

A więc nadeszła. Zakradła się tak, jak to ma w zwyczaju. Po cichu, nocą, przez nikogo niezauważona. Tak że jeszcze zanim otwarło się oczy można było poczuć jej oddech na policzku. Jej zapach unoszący się w powietrzu. I z zamkniętymi wciąż oczami wymówić jej imię – tak to się zawsze powinno robić, z niepewnością i szacunkiem, powoli – a więc nadeszłaś, Północy. 

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Władysław Pasikowski na premierze swojego filmu „Zamach na papieża”.
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Pasikowski. Czas przeszły dokonany
Wystarczy spojrzeć na to, co się pisze o przyszłości wojny rosyjsko-ukraińskiej od samego lutego 202
Plus Minus
Irena Lasota: Po co w ogóle pisać. Myśli sceptyka
Tomasz P. Terlikowski: Cel szlachetny, konkretów brak
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Cel szlachetny, konkretów brak
Joanna Szczepkowska: Siła odśrodkowa
Plus Minus
Joanna Szczepkowska: Siła odśrodkowa
„Jedna bitwa po drugiej”. DiCaprio jako nowy Big Lebowski
Plus Minus
„Jedna bitwa po drugiej”. DiCaprio jako nowy Big Lebowski
Reklama
Reklama
e-Wydanie