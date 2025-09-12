„Hiroszima. Najważniejszy reportaż XX wieku”. Recenzja książki

Przez całe życie dziennikarz John Hersey udzielił tylko kilku wywiadów. Chciał, aby opowiadana historia mówiła sama za siebie. Stylistycznie powściągliwy nie uległ pokusie epatowania rozmachem tragedii. Zdał się na relacje i w 1946 r. pojechał do Japonii. Miał 32 lata, gdy dotarł do zdewastowanej Hiroszimy i przeprowadził ponad 50 wywiadów z osobami, które były świadkami wybuchu bomby. Ostatecznie swój przełomowy reportaż oparł na relacjach sześciorga ocalałych i w prosty, bezpośredni sposób opisał, jak rozpadło się ich życie wskutek eksplozji bomby atomowej.