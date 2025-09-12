Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Hiroszima. Najważniejszy reportaż XX wieku”. Recenzja książki

W 80. rocznicę zrzucenia bomb nuklearnych na Japonię warto sięgnąć po wybitną książkę złożoną z dwóch reportaży, pisanych w odstępie 40 lat.

Publikacja: 12.09.2025 07:01

„Hiroszima. Najważniejszy reportaż XX wieku”. Recenzja książki

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

Przez całe życie dziennikarz John Hersey udzielił tylko kilku wywiadów. Chciał, aby opowiadana historia mówiła sama za siebie. Stylistycznie powściągliwy nie uległ pokusie epatowania rozmachem tragedii. Zdał się na relacje i w 1946 r. pojechał do Japonii. Miał 32 lata, gdy dotarł do zdewastowanej Hiroszimy i przeprowadził ponad 50 wywiadów z osobami, które były świadkami wybuchu bomby. Ostatecznie swój przełomowy reportaż oparł na relacjach sześciorga ocalałych i w prosty, bezpośredni sposób opisał, jak rozpadło się ich życie wskutek eksplozji bomby atomowej.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Bogusław Chrabota: Viktora Orbána może uratować tylko wyjście Węgier z UE
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Viktora Orbána może uratować tylko wyjście Węgier z UE
Janusz Kusociński prowadzi w biegu na 5000 metrów podczas międzynarodowych lekkoatletycznych mistrzo
Plus Minus
Olimpijczycy na froncie. Losy mistrzów, którzy stanęli do walki
Grupa uchodźców i straż graniczna w pobliżu miejscowości Usnarz Górny k. Krynek, sierpień 2021 r.
Plus Minus
Michał Szułdrzyński: Sytuacja na granicy z Białorusią powinna palić nasze sumienia
Edukacja zdrowotna i wstrzemięźliwa rewolucja minister Barbary Nowackiej
Plus Minus
Edukacja zdrowotna i wstrzemięźliwa rewolucja minister Barbary Nowackiej
Barbara Nowacka nie była zagrożona dymisją. Cieszy się ona szczególnymi względami szefa. Ale premier
Plus Minus
Edukacja zdrowotna i wstrzemięźliwa rewolucja minister Barbary Nowackiej
Reklama
Reklama
e-Wydanie