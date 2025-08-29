Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 29.08.2025 08:29 Publikacja: 29.08.2025 07:15
Nawrocki
Foto: PAP/Leszek Szymański
Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy pomocowej dla Ukraińców obecnych w Polsce to wspólny sukces liderów oraz polityków zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski i jego sztab wyborczy, a także premier nieco ponad pół roku temu jasno wskazali, że należy odebrać 800+ ukraińskim dzieciom niepracujących, choć mieszkających w Polsce, rodziców. Donald Tusk zresztą w czasie posiedzenia Rady Gabinetowej podkreślił, że on i rząd oczywiście są za tym, żeby te środki matkom wielodzietnym czy tym mającym dzieci z niepełnosprawnościami, których mężowie czy partnerzy walczą na froncie, odebrać. I dodawał, że w tej sprawie spierać się z prezydentem nie będzie. Odnieśli sukces, bo prezydent załatwił to za nich.
