Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz P. Terlikowski: Putin znów zwyciężył w Polsce

Premier i prezydent, a to ich akurat nie różni, zdają się raczej ulegać nastrojom opinii publicznej, niż je kształtować. Tak jest też w kwestii pomocy i wsparcia dla Ukrainy.

Publikacja: 29.08.2025 07:15

Nawrocki

Nawrocki

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Terlikowski

Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy pomocowej dla Ukraińców obecnych w Polsce to wspólny sukces liderów oraz polityków zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski i jego sztab wyborczy, a także premier nieco ponad pół roku temu jasno wskazali, że należy odebrać 800+ ukraińskim dzieciom niepracujących, choć mieszkających w Polsce, rodziców. Donald Tusk zresztą w czasie posiedzenia Rady Gabinetowej podkreślił, że on i rząd oczywiście są za tym, żeby te środki matkom wielodzietnym czy tym mającym dzieci z niepełnosprawnościami, których mężowie czy partnerzy walczą na froncie, odebrać. I dodawał, że w tej sprawie spierać się z prezydentem nie będzie. Odnieśli sukces, bo prezydent załatwił to za nich.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Oczywiście, weto do ustawy o pomocy Ukraińcom nie poprawi naszych relacji ze wschodnim sąsiadem. Ale
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Ukraina zapracowała sobie na odebranie przywilejów
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Prezydent i premier podczas środowego posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim. To Karol N
Plus Minus
Karol Nawrocki idzie jak burza. Czy Donald Tusk to wytrzyma
Rewolucja na froncie. Trwa wojna o kontrolowanie „małego nieba”
Plus Minus
Rewolucja na froncie. Trwa wojna o kontrolowanie „małego nieba”
Jak zawsze w kwestii ludobójstwa, kluczowe jest kryterium zamiaru. Czy rząd Izraela realizuje w pale
Plus Minus
Od Konga do Gazy. Co jest ludobójstwem?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
– Wyobraźmy sobie, że siedzimy i rozmawiamy w Warszawie, a nagle ktoś w Łodzi naciska przycisk, któr
Plus Minus
Radosław Tworus: Wojna nie ma już twarzy. Zabijać można z kawą w ręku
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie